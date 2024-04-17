СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NEOTRADE
Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
0 отзывов
Надежность
94 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 161%
VantageInternational-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 574
Прибыльных трейдов:
1 232 (78.27%)
Убыточных трейдов:
342 (21.73%)
Лучший трейд:
8 812.80 USD
Худший трейд:
-1 251.60 USD
Общая прибыль:
85 222.48 USD (328 482 pips)
Общий убыток:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (581.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 812.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.94%
Макс. загрузка депозита:
22.87%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.94
Длинных трейдов:
781 (49.62%)
Коротких трейдов:
793 (50.38%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
33.68 USD
Средняя прибыль:
69.17 USD
Средний убыток:
-94.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-8.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 652.74 USD (6)
Прирост в месяц:
3.62%
Годовой прогноз:
43.23%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 802.94 USD (9.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (3 652.74 USD)
По эквити:
20.78% (20 090.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 875
AUDCAD 350
USDJPY 226
GBPUSD 78
XAUUSD 45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 41K
AUDCAD 7.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 2.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 35K
AUDCAD 16K
USDJPY 8.2K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 812.80 USD
Худший трейд: -1 252 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +581.15 USD
Макс. убыток в серии: -8.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Darwinex-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
еще 74...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NEOTRADE
30 USD в месяц
161%
0
0
USD
66K
USD
94
97%
1 574
78%
99%
2.64
33.68
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.