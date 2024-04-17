- Прирост
Всего трейдов:
1 574
Прибыльных трейдов:
1 232 (78.27%)
Убыточных трейдов:
342 (21.73%)
Лучший трейд:
8 812.80 USD
Худший трейд:
-1 251.60 USD
Общая прибыль:
85 222.48 USD (328 482 pips)
Общий убыток:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (581.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 812.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.94%
Макс. загрузка депозита:
22.87%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.94
Длинных трейдов:
781 (49.62%)
Коротких трейдов:
793 (50.38%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
33.68 USD
Средняя прибыль:
69.17 USD
Средний убыток:
-94.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-8.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 652.74 USD (6)
Прирост в месяц:
3.62%
Годовой прогноз:
43.23%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 802.94 USD (9.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (3 652.74 USD)
По эквити:
20.78% (20 090.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|875
|AUDCAD
|350
|USDJPY
|226
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|41K
|AUDCAD
|7.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|35K
|AUDCAD
|16K
|USDJPY
|8.2K
|GBPUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 812.80 USD
Худший трейд: -1 252 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +581.15 USD
Макс. убыток в серии: -8.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 1590
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9364
|
RoboMarkets-ECN
|0.65 × 46
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 591
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 811
|
Axiory-Live
|0.75 × 2784
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 1155
|
FusionMarkets-Live
|0.79 × 5930
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2740
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 19092
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.07 × 15
|
StriforLtd-Live
|1.23 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.30 × 13312
|
FXView-Live
|1.33 × 42
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.41 × 4571
Нет отзывов
