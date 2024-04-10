- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 691
Kârla kapanan işlemler:
3 399 (72.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 292 (27.54%)
En iyi işlem:
1 600.05 USD
En kötü işlem:
-32 510.24 USD
Brüt kâr:
119 284.40 USD (550 091 pips)
Brüt zarar:
-118 635.10 USD (387 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (2 102.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 354.83 USD (26)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.19%
Maks. mevduat yükü:
52.84%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
2 284 (48.69%)
Satış işlemleri:
2 407 (51.31%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
35.09 USD
Ortalama zarar:
-91.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 798.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33 738.53 USD (2)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.30%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 885.79 USD
Maksimum:
37 134.49 USD (122.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.33% (37 197.49 USD)
Varlığa göre:
83.44% (33 919.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|354
|AUDCADxx
|300
|AUDNZDxx
|27
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|3.6K
|AUDCADxx
|-17K
|AUDNZDxx
|-1K
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|16K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|-624
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 600.05 USD
En kötü işlem: -32 510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 102.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 798.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
6%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
110
96%
4 691
72%
97%
1.00
0.14
USD
USD
84%
1:500