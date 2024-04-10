SinyallerBölümler
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
Güvenilirlik
110 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 6%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 691
Kârla kapanan işlemler:
3 399 (72.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 292 (27.54%)
En iyi işlem:
1 600.05 USD
En kötü işlem:
-32 510.24 USD
Brüt kâr:
119 284.40 USD (550 091 pips)
Brüt zarar:
-118 635.10 USD (387 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (2 102.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 354.83 USD (26)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.19%
Maks. mevduat yükü:
52.84%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
2 284 (48.69%)
Satış işlemleri:
2 407 (51.31%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
35.09 USD
Ortalama zarar:
-91.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 798.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33 738.53 USD (2)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.30%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 885.79 USD
Maksimum:
37 134.49 USD (122.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.33% (37 197.49 USD)
Varlığa göre:
83.44% (33 919.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 354
AUDCADxx 300
AUDNZDxx 27
USDJPYxx 7
US30xx 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 3.6K
AUDCADxx -17K
AUDNZDxx -1K
USDJPYxx 120
US30xx -7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 16K
AUDCADxx 34K
AUDNZDxx -624
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 600.05 USD
En kötü işlem: -32 510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 102.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 798.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
