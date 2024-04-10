- Incremento
Total de Trades:
5 081
Transacciones Rentables:
3 727 (73.35%)
Transacciones Irrentables:
1 354 (26.65%)
Mejor transacción:
1 600.05 USD
Peor transacción:
-32 510.24 USD
Beneficio Bruto:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Pérdidas Brutas:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (584.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 354.83 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
97.19%
Carga máxima del depósito:
52.84%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
2 488 (48.97%)
Transacciones Cortas:
2 593 (51.03%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
35.38 USD
Pérdidas medias:
-95.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-2 798.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33 738.53 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.37%
Pronóstico anual:
79.61%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 885.79 USD
Máxima:
37 134.49 USD (122.76%)
Reducción relativa:
De balance:
84.33% (37 197.49 USD)
De fondos:
83.44% (33 919.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|588
|AUDCADxx
|441
|AUDNZDxx
|42
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|4.2K
|AUDCADxx
|-16K
|AUDNZDxx
|-925
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|26K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|1.3K
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +1 600.05 USD
Peor transacción: -32 510 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +584.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 798.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
