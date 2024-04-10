SeñalesSecciones
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
0 comentarios
Fiabilidad
122 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2023 21%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 081
Transacciones Rentables:
3 727 (73.35%)
Transacciones Irrentables:
1 354 (26.65%)
Mejor transacción:
1 600.05 USD
Peor transacción:
-32 510.24 USD
Beneficio Bruto:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Pérdidas Brutas:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (584.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 354.83 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
97.19%
Carga máxima del depósito:
52.84%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
2 488 (48.97%)
Transacciones Cortas:
2 593 (51.03%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
35.38 USD
Pérdidas medias:
-95.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-2 798.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33 738.53 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.37%
Pronóstico anual:
79.61%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 885.79 USD
Máxima:
37 134.49 USD (122.76%)
Reducción relativa:
De balance:
84.33% (37 197.49 USD)
De fondos:
83.44% (33 919.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 588
AUDCADxx 441
AUDNZDxx 42
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 4.2K
AUDCADxx -16K
AUDNZDxx -925
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 26K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx 1.3K
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 600.05 USD
Peor transacción: -32 510 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +584.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 798.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
