Trade:
4 691
Profit Trade:
3 399 (72.45%)
Loss Trade:
1 292 (27.54%)
Best Trade:
1 600.05 USD
Worst Trade:
-32 510.24 USD
Profitto lordo:
119 284.40 USD (550 091 pips)
Perdita lorda:
-118 635.10 USD (387 336 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (2 102.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 354.83 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.19%
Massimo carico di deposito:
52.84%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
2 284 (48.69%)
Short Trade:
2 407 (51.31%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
35.09 USD
Perdita media:
-91.82 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-2 798.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 738.53 USD (2)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.30%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 885.79 USD
Massimale:
37 134.49 USD (122.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.33% (37 197.49 USD)
Per equità:
83.44% (33 919.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|354
|AUDCADxx
|300
|AUDNZDxx
|27
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|3.6K
|AUDCADxx
|-17K
|AUDNZDxx
|-1K
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|16K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|-624
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
