SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Spider Black
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 6%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 691
Profit Trade:
3 399 (72.45%)
Loss Trade:
1 292 (27.54%)
Best Trade:
1 600.05 USD
Worst Trade:
-32 510.24 USD
Profitto lordo:
119 284.40 USD (550 091 pips)
Perdita lorda:
-118 635.10 USD (387 336 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (2 102.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 354.83 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.19%
Massimo carico di deposito:
52.84%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
2 284 (48.69%)
Short Trade:
2 407 (51.31%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
35.09 USD
Perdita media:
-91.82 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-2 798.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 738.53 USD (2)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.30%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 885.79 USD
Massimale:
37 134.49 USD (122.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.33% (37 197.49 USD)
Per equità:
83.44% (33 919.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 354
AUDCADxx 300
AUDNZDxx 27
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 3.6K
AUDCADxx -17K
AUDNZDxx -1K
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 16K
AUDCADxx 34K
AUDNZDxx -624
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 600.05 USD
Worst Trade: -32 510 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 102.07 USD
Massima perdita consecutiva: -2 798.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Non ci sono recensioni
2025.10.02 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 731 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 05:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.14 15:50
No swaps are charged on the signal account
2024.12.18 10:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Spider Black
100USD al mese
6%
0
0
USD
26K
USD
110
96%
4 691
72%
97%
1.00
0.14
USD
84%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.