- 자본
- 축소
트레이드:
5 111
이익 거래:
3 752 (73.41%)
손실 거래:
1 359 (26.59%)
최고의 거래:
1 600.05 USD
최악의 거래:
-32 510.24 USD
총 수익:
132 210.92 USD (604 662 pips)
총 손실:
-130 084.23 USD (408 175 pips)
연속 최대 이익:
71 (584.82 USD)
연속 최대 이익:
9 354.83 USD (26)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
97.19%
최대 입금량:
52.84%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
2 508 (49.07%)
숏(주식차입매도):
2 603 (50.93%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
35.24 USD
평균 손실:
-95.72 USD
연속 최대 손실:
20 (-2 798.51 USD)
연속 최대 손실:
-33 738.53 USD (2)
월별 성장률:
5.86%
연간 예측:
71.05%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 885.79 USD
최대한의:
37 134.49 USD (122.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.33% (37 197.49 USD)
자본금별:
83.44% (33 919.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|613
|AUDCADxx
|446
|AUDNZDxx
|42
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|4.3K
|AUDCADxx
|-16K
|AUDNZDxx
|-925
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|27K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|1.3K
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 600.05 USD
최악의 거래: -32 510 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +584.82 USD
연속 최대 손실: -2 798.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
21%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
123
96%
5 111
73%
97%
1.01
0.42
USD
USD
84%
1:500