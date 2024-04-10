SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Spider Black
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
0 avis
Fiabilité
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 6%
4xCube-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 691
Bénéfice trades:
3 399 (72.45%)
Perte trades:
1 292 (27.54%)
Meilleure transaction:
1 600.05 USD
Pire transaction:
-32 510.24 USD
Bénéfice brut:
119 284.40 USD (550 091 pips)
Perte brute:
-118 635.10 USD (387 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (2 102.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 354.83 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.19%
Charge de dépôt maximale:
52.84%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
2 284 (48.69%)
Courts trades:
2 407 (51.31%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
35.09 USD
Perte moyenne:
-91.82 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-2 798.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-33 738.53 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.67%
Prévision annuelle:
20.30%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 885.79 USD
Maximal:
37 134.49 USD (122.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.33% (37 197.49 USD)
Par fonds propres:
83.44% (33 919.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 354
AUDCADxx 300
AUDNZDxx 27
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 3.6K
AUDCADxx -17K
AUDNZDxx -1K
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 16K
AUDCADxx 34K
AUDNZDxx -624
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 600.05 USD
Pire transaction: -32 510 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 102.07 USD
Perte consécutive maximale: -2 798.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Aucun avis
2025.10.02 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 731 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 05:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.18 13:03
No swaps are charged
2025.02.14 15:50
No swaps are charged on the signal account
2024.12.18 10:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Spider Black
100 USD par mois
6%
0
0
USD
26K
USD
110
96%
4 691
72%
97%
1.00
0.14
USD
84%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.