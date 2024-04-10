SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Spider Black
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
122 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 21%
4xCube-MT5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 081
Gewinntrades:
3 727 (73.35%)
Verlusttrades:
1 354 (26.65%)
Bester Trade:
1 600.05 USD
Schlechtester Trade:
-32 510.24 USD
Bruttoprofit:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Bruttoverlust:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (584.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 354.83 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
97.19%
Max deposit load:
52.84%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
2 488 (48.97%)
Short-Positionen:
2 593 (51.03%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-95.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-2 798.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 738.53 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.38%
Jahresprognose:
65.26%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 885.79 USD
Maximaler:
37 134.49 USD (122.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.33% (37 197.49 USD)
Kapital:
83.44% (33 919.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 588
AUDCADxx 441
AUDNZDxx 42
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 4.2K
AUDCADxx -16K
AUDNZDxx -925
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 26K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx 1.3K
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 600.05 USD
Schlechtester Trade: -32 510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +584.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 798.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Spider Black
100 USD pro Monat
21%
0
0
USD
13K
USD
122
96%
5 081
73%
97%
1.01
0.40
USD
84%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.