- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5 081
Gewinntrades:
3 727 (73.35%)
Verlusttrades:
1 354 (26.65%)
Bester Trade:
1 600.05 USD
Schlechtester Trade:
-32 510.24 USD
Bruttoprofit:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Bruttoverlust:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (584.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 354.83 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
97.19%
Max deposit load:
52.84%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
2 488 (48.97%)
Short-Positionen:
2 593 (51.03%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-95.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-2 798.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 738.53 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.38%
Jahresprognose:
65.26%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 885.79 USD
Maximaler:
37 134.49 USD (122.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.33% (37 197.49 USD)
Kapital:
83.44% (33 919.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|588
|AUDCADxx
|441
|AUDNZDxx
|42
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|4.2K
|AUDCADxx
|-16K
|AUDNZDxx
|-925
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|26K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|1.3K
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 600.05 USD
Schlechtester Trade: -32 510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +584.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 798.51 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
21%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
122
96%
5 081
73%
97%
1.01
0.40
USD
USD
84%
1:500