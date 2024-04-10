信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Spider Black
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
0条评论
可靠性
122
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2023 21%
4xCube-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 081
盈利交易:
3 727 (73.35%)
亏损交易:
1 354 (26.65%)
最好交易:
1 600.05 USD
最差交易:
-32 510.24 USD
毛利:
131 877.71 USD (599 527 pips)
毛利亏损:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
最大连续赢利:
71 (584.82 USD)
最大连续盈利:
9 354.83 USD (26)
夏普比率:
0.02
交易活动:
97.19%
最大入金加载:
52.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.06
长期交易:
2 488 (48.97%)
短期交易:
2 593 (51.03%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
35.38 USD
平均损失:
-95.89 USD
最大连续失误:
20 (-2 798.51 USD)
最大连续亏损:
-33 738.53 USD (2)
每月增长:
6.36%
年度预测:
79.61%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
8 885.79 USD
最大值:
37 134.49 USD (122.76%)
相对跌幅:
结余:
84.33% (37 197.49 USD)
净值:
83.44% (33 919.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 588
AUDCADxx 441
AUDNZDxx 42
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 4.2K
AUDCADxx -16K
AUDNZDxx -925
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 26K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx 1.3K
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 600.05 USD
最差交易: -32 510 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +584.82 USD
最大连续亏损: -2 798.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
没有评论
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.11 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
