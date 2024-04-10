- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 081
盈利交易:
3 727 (73.35%)
亏损交易:
1 354 (26.65%)
最好交易:
1 600.05 USD
最差交易:
-32 510.24 USD
毛利:
131 877.71 USD (599 527 pips)
毛利亏损:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
最大连续赢利:
71 (584.82 USD)
最大连续盈利:
9 354.83 USD (26)
夏普比率:
0.02
交易活动:
97.19%
最大入金加载:
52.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.06
长期交易:
2 488 (48.97%)
短期交易:
2 593 (51.03%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
35.38 USD
平均损失:
-95.89 USD
最大连续失误:
20 (-2 798.51 USD)
最大连续亏损:
-33 738.53 USD (2)
每月增长:
6.36%
年度预测:
79.61%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
8 885.79 USD
最大值:
37 134.49 USD (122.76%)
相对跌幅:
结余:
84.33% (37 197.49 USD)
净值:
83.44% (33 919.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|588
|AUDCADxx
|441
|AUDNZDxx
|42
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|4.2K
|AUDCADxx
|-16K
|AUDNZDxx
|-925
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|26K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|1.3K
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 600.05 USD
最差交易: -32 510 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +584.82 USD
最大连续亏损: -2 798.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
21%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
122
96%
5 081
73%
97%
1.01
0.40
USD
USD
84%
1:500