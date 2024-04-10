- Crescimento
Negociações:
5 081
Negociações com lucro:
3 727 (73.35%)
Negociações com perda:
1 354 (26.65%)
Melhor negociação:
1 600.05 USD
Pior negociação:
-32 510.24 USD
Lucro bruto:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Perda bruta:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (584.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 354.83 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
97.19%
Depósito máximo carregado:
52.84%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
2 488 (48.97%)
Negociações curtas:
2 593 (51.03%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
35.38 USD
Perda média:
-95.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-2 798.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33 738.53 USD (2)
Crescimento mensal:
6.35%
Previsão anual:
79.61%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 885.79 USD
Máximo:
37 134.49 USD (122.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.33% (37 197.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
83.44% (33 919.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|588
|AUDCADxx
|441
|AUDNZDxx
|42
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|4.2K
|AUDCADxx
|-16K
|AUDNZDxx
|-925
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|26K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|1.3K
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Sem comentários
