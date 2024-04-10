SinaisSeções
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
0 comentários
Confiabilidade
122 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 21%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 081
Negociações com lucro:
3 727 (73.35%)
Negociações com perda:
1 354 (26.65%)
Melhor negociação:
1 600.05 USD
Pior negociação:
-32 510.24 USD
Lucro bruto:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Perda bruta:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (584.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 354.83 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
97.19%
Depósito máximo carregado:
52.84%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
2 488 (48.97%)
Negociações curtas:
2 593 (51.03%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
35.38 USD
Perda média:
-95.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-2 798.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33 738.53 USD (2)
Crescimento mensal:
6.35%
Previsão anual:
79.61%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 885.79 USD
Máximo:
37 134.49 USD (122.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.33% (37 197.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
83.44% (33 919.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 588
AUDCADxx 441
AUDNZDxx 42
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 4.2K
AUDCADxx -16K
AUDNZDxx -925
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 26K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx 1.3K
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 600.05 USD
Pior negociação: -32 510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +584.82 USD
Máxima perda consecutiva: -2 798.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.11 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Spider Black
100 USD por mês
21%
0
0
USD
13K
USD
122
96%
5 081
73%
97%
1.01
0.40
USD
84%
1:500
