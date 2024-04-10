シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Spider Black
Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
レビュー0件
信頼性
122週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 21%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 081
利益トレード:
3 727 (73.35%)
損失トレード:
1 354 (26.65%)
ベストトレード:
1 600.05 USD
最悪のトレード:
-32 510.24 USD
総利益:
131 877.71 USD (599 527 pips)
総損失:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
最大連続の勝ち:
71 (584.82 USD)
最大連続利益:
9 354.83 USD (26)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
97.19%
最大入金額:
52.84%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
2 488 (48.97%)
短いトレード:
2 593 (51.03%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
35.38 USD
平均損失:
-95.89 USD
最大連続の負け:
20 (-2 798.51 USD)
最大連続損失:
-33 738.53 USD (2)
月間成長:
5.38%
年間予想:
65.26%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 885.79 USD
最大の:
37 134.49 USD (122.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.33% (37 197.49 USD)
エクイティによる:
83.44% (33 919.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 588
AUDCADxx 441
AUDNZDxx 42
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 4.2K
AUDCADxx -16K
AUDNZDxx -925
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 26K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx 1.3K
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 600.05 USD
最悪のトレード: -32 510 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +584.82 USD
最大連続損失: -2 798.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
レビューなし
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.11 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
