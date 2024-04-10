- 成長
トレード:
5 081
利益トレード:
3 727 (73.35%)
損失トレード:
1 354 (26.65%)
ベストトレード:
1 600.05 USD
最悪のトレード:
-32 510.24 USD
総利益:
131 877.71 USD (599 527 pips)
総損失:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
最大連続の勝ち:
71 (584.82 USD)
最大連続利益:
9 354.83 USD (26)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
97.19%
最大入金額:
52.84%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
2 488 (48.97%)
短いトレード:
2 593 (51.03%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
35.38 USD
平均損失:
-95.89 USD
最大連続の負け:
20 (-2 798.51 USD)
最大連続損失:
-33 738.53 USD (2)
月間成長:
5.38%
年間予想:
65.26%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 885.79 USD
最大の:
37 134.49 USD (122.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.33% (37 197.49 USD)
エクイティによる:
83.44% (33 919.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|588
|AUDCADxx
|441
|AUDNZDxx
|42
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|4.2K
|AUDCADxx
|-16K
|AUDNZDxx
|-925
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|26K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|1.3K
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 600.05 USD
最悪のトレード: -32 510 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +584.82 USD
最大連続損失: -2 798.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
レビューなし
