Mateus Saccomani Ciavatta

Spider Black

Mateus Saccomani Ciavatta
0 отзывов
Надежность
122 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2023 21%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 081
Прибыльных трейдов:
3 727 (73.35%)
Убыточных трейдов:
1 354 (26.65%)
Лучший трейд:
1 600.05 USD
Худший трейд:
-32 510.24 USD
Общая прибыль:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Общий убыток:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (584.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 354.83 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
97.19%
Макс. загрузка депозита:
52.84%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
2 488 (48.97%)
Коротких трейдов:
2 593 (51.03%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
35.38 USD
Средний убыток:
-95.89 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 798.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-33 738.53 USD (2)
Прирост в месяц:
6.56%
Годовой прогноз:
79.61%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 885.79 USD
Максимальная:
37 134.49 USD (122.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.33% (37 197.49 USD)
По эквити:
83.44% (33 919.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDxx 3996
NZDCADxx 588
AUDCADxx 441
AUDNZDxx 42
USDJPYxx 7
US30xx 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDxx 15K
NZDCADxx 4.2K
AUDCADxx -16K
AUDNZDxx -925
USDJPYxx 120
US30xx -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDxx 110K
NZDCADxx 26K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx 1.3K
USDJPYxx 2.9K
US30xx 50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 600.05 USD
Худший трейд: -32 510 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +584.82 USD
Макс. убыток в серии: -2 798.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Нет отзывов
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 00:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 19:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.11 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spider Black
100 USD в месяц
21%
0
0
USD
13K
USD
122
96%
5 081
73%
97%
1.01
0.40
USD
84%
1:500
Копировать

