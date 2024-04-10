- Прирост
Всего трейдов:
5 081
Прибыльных трейдов:
3 727 (73.35%)
Убыточных трейдов:
1 354 (26.65%)
Лучший трейд:
1 600.05 USD
Худший трейд:
-32 510.24 USD
Общая прибыль:
131 877.71 USD (599 527 pips)
Общий убыток:
-129 830.87 USD (405 168 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (584.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 354.83 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
97.19%
Макс. загрузка депозита:
52.84%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
2 488 (48.97%)
Коротких трейдов:
2 593 (51.03%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
35.38 USD
Средний убыток:
-95.89 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 798.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-33 738.53 USD (2)
Прирост в месяц:
6.56%
Годовой прогноз:
79.61%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 885.79 USD
Максимальная:
37 134.49 USD (122.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.33% (37 197.49 USD)
По эквити:
83.44% (33 919.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|3996
|NZDCADxx
|588
|AUDCADxx
|441
|AUDNZDxx
|42
|USDJPYxx
|7
|US30xx
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDxx
|15K
|NZDCADxx
|4.2K
|AUDCADxx
|-16K
|AUDNZDxx
|-925
|USDJPYxx
|120
|US30xx
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDxx
|110K
|NZDCADxx
|26K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|1.3K
|USDJPYxx
|2.9K
|US30xx
|50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 600.05 USD
Худший трейд: -32 510 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +584.82 USD
Макс. убыток в серии: -2 798.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Spider Black é um algoritmo 100% automatizado de investimento no mercado de Forex, com uma eficiente gestão de risco aliada com um excelente risco x retorno.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
122
96%
5 081
73%
97%
1.01
0.40
USD
USD
84%
1:500