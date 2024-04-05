SinyallerBölümler
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 745%
XMGlobal-Real 8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 550
Kârla kapanan işlemler:
1 504 (97.03%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (2.97%)
En iyi işlem:
1 615.04 USD
En kötü işlem:
-3 233.10 USD
Brüt kâr:
51 581.79 USD (309 510 pips)
Brüt zarar:
-19 378.80 USD (135 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
233 (5 442.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 442.24 USD (233)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
53.42%
Maks. mevduat yükü:
161.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
1 550 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
20.78 USD
Ortalama kâr:
34.30 USD
Ortalama zarar:
-421.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11 486.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 486.40 USD (5)
Aylık büyüme:
27.22%
Yıllık tahmin:
333.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 486.40 USD (51.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.95% (11 486.40 USD)
Varlığa göre:
94.27% (12 033.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 1550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 32K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 174K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 615.04 USD
En kötü işlem: -3 233 USD
Maksimum ardışık kazanç: 233
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 442.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 486.40 USD

