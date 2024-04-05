SeñalesSecciones
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
Fiabilidad
91 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 1 289%
XMGlobal-Real 8
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 909
Transacciones Rentables:
1 855 (97.17%)
Transacciones Irrentables:
54 (2.83%)
Mejor transacción:
1 615.04 USD
Peor transacción:
-6 063.42 USD
Beneficio Bruto:
61 928.20 USD (400 267 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
233 (5 442.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 030.38 USD (224)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
52.42%
Carga máxima del depósito:
161.96%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.84
Transacciones Largas:
1 909 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
14.06 USD
Beneficio medio:
33.38 USD
Pérdidas medias:
-649.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-11 486.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 617.02 USD (4)
Crecimiento al mes:
69.18%
Pronóstico anual:
841.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14 617.02 USD (33.74%)
Reducción relativa:
De balance:
63.30% (11 486.40 USD)
De fondos:
94.27% (12 033.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 1909
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 27K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 174K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 615.04 USD
Peor transacción: -6 063 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 224
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +5 442.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11 486.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
