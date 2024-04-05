- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 909
利益トレード:
1 855 (97.17%)
損失トレード:
54 (2.83%)
ベストトレード:
1 615.04 USD
最悪のトレード:
-6 063.42 USD
総利益:
61 928.20 USD (400 267 pips)
総損失:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
最大連続の勝ち:
233 (5 442.24 USD)
最大連続利益:
7 030.38 USD (224)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
52.42%
最大入金額:
161.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
1 909 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
14.06 USD
平均利益:
33.38 USD
平均損失:
-649.80 USD
最大連続の負け:
5 (-11 486.40 USD)
最大連続損失:
-14 617.02 USD (4)
月間成長:
53.41%
年間予想:
648.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14 617.02 USD (33.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.30% (11 486.40 USD)
エクイティによる:
94.27% (12 033.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|1909
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|27K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|174K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 615.04 USD
最悪のトレード: -6 063 USD
最大連続の勝ち: 224
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +5 442.24 USD
最大連続損失: -11 486.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 289%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
91
100%
1 909
97%
52%
1.76
14.06
USD
USD
94%
1:200