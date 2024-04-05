- 자본
- 축소
트레이드:
1 929
이익 거래:
1 875 (97.20%)
손실 거래:
54 (2.80%)
최고의 거래:
1 615.04 USD
최악의 거래:
-6 063.42 USD
총 수익:
62 045.15 USD (402 598 pips)
총 손실:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
연속 최대 이익:
233 (5 442.24 USD)
연속 최대 이익:
7 030.38 USD (224)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
51.42%
최대 입금량:
161.96%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
1 929 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
13.97 USD
평균 이익:
33.09 USD
평균 손실:
-649.80 USD
연속 최대 손실:
5 (-11 486.40 USD)
연속 최대 손실:
-14 617.02 USD (4)
월별 성장률:
37.51%
연간 예측:
456.68%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14 617.02 USD (33.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.30% (11 486.40 USD)
자본금별:
94.27% (12 033.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|1929
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|27K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|176K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 615.04 USD
최악의 거래: -6 063 USD
연속 최대 이익: 224
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +5 442.24 USD
연속 최대 손실: -11 486.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1 321%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
92
100%
1 929
97%
51%
1.76
13.97
USD
USD
94%
1:200