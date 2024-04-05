시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ATI Gold V4
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
0 리뷰
안정성
92
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 1 321%
XMGlobal-Real 8
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 929
이익 거래:
1 875 (97.20%)
손실 거래:
54 (2.80%)
최고의 거래:
1 615.04 USD
최악의 거래:
-6 063.42 USD
총 수익:
62 045.15 USD (402 598 pips)
총 손실:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
연속 최대 이익:
233 (5 442.24 USD)
연속 최대 이익:
7 030.38 USD (224)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
51.42%
최대 입금량:
161.96%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
1 929 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
13.97 USD
평균 이익:
33.09 USD
평균 손실:
-649.80 USD
연속 최대 손실:
5 (-11 486.40 USD)
연속 최대 손실:
-14 617.02 USD (4)
월별 성장률:
37.51%
연간 예측:
456.68%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14 617.02 USD (33.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.30% (11 486.40 USD)
자본금별:
94.27% (12 033.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 1929
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 27K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 176K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 615.04 USD
최악의 거래: -6 063 USD
연속 최대 이익: 224
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +5 442.24 USD
연속 최대 손실: -11 486.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.04 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ATI Gold V4
월별 30 USD
1 321%
0
0
USD
5.1K
USD
92
100%
1 929
97%
51%
1.76
13.97
USD
94%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.