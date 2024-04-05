SegnaliSezioni
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1 745%
XMGlobal-Real 8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 550
Profit Trade:
1 504 (97.03%)
Loss Trade:
46 (2.97%)
Best Trade:
1 615.04 USD
Worst Trade:
-3 233.10 USD
Profitto lordo:
51 581.79 USD (309 510 pips)
Perdita lorda:
-19 378.80 USD (135 090 pips)
Vincite massime consecutive:
233 (5 442.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 442.24 USD (233)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
53.42%
Massimo carico di deposito:
161.96%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
1 550 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
20.78 USD
Profitto medio:
34.30 USD
Perdita media:
-421.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11 486.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 486.40 USD (5)
Crescita mensile:
27.46%
Previsione annuale:
333.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 486.40 USD (51.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.95% (11 486.40 USD)
Per equità:
94.27% (12 033.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 1550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 32K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 174K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 615.04 USD
Worst Trade: -3 233 USD
Vincite massime consecutive: 233
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5 442.24 USD
Massima perdita consecutiva: -11 486.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 06:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
