SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ATI Gold V4
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
91 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 290%
XMGlobal-Real 8
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 910
Gewinntrades:
1 856 (97.17%)
Verlusttrades:
54 (2.83%)
Bester Trade:
1 615.04 USD
Schlechtester Trade:
-6 063.42 USD
Bruttoprofit:
61 933.80 USD (400 378 pips)
Bruttoverlust:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
233 (5 442.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 030.38 USD (224)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
52.42%
Max deposit load:
161.96%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
1 910 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
14.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-649.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-11 486.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 617.02 USD (4)
Wachstum pro Monat :
53.58%
Jahresprognose:
650.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14 617.02 USD (33.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.30% (11 486.40 USD)
Kapital:
94.27% (12 033.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 1910
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 27K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 174K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 615.04 USD
Schlechtester Trade: -6 063 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 224
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 442.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 486.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ATI Gold V4
30 USD pro Monat
1 290%
0
0
USD
5.1K
USD
91
100%
1 910
97%
52%
1.76
14.05
USD
94%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.