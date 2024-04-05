- Прирост
Всего трейдов:
1 896
Прибыльных трейдов:
1 842 (97.15%)
Убыточных трейдов:
54 (2.85%)
Лучший трейд:
1 615.04 USD
Худший трейд:
-6 063.42 USD
Общая прибыль:
61 235.45 USD (391 863 pips)
Общий убыток:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
233 (5 442.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 030.38 USD (224)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
52.42%
Макс. загрузка депозита:
161.96%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
1 896 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
13.79 USD
Средняя прибыль:
33.24 USD
Средний убыток:
-649.80 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11 486.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 617.02 USD (4)
Прирост в месяц:
52.10%
Годовой прогноз:
632.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 617.02 USD (33.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.30% (11 486.40 USD)
По эквити:
94.27% (12 033.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|1896
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|165K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 615.04 USD
Худший трейд: -6 063 USD
Макс. серия выигрышей: 224
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 442.24 USD
Макс. убыток в серии: -11 486.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
