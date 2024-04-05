СигналыРазделы
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 1 122%
XMGlobal-Real 8
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 896
Прибыльных трейдов:
1 842 (97.15%)
Убыточных трейдов:
54 (2.85%)
Лучший трейд:
1 615.04 USD
Худший трейд:
-6 063.42 USD
Общая прибыль:
61 235.45 USD (391 863 pips)
Общий убыток:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
233 (5 442.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 030.38 USD (224)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
52.42%
Макс. загрузка депозита:
161.96%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
1 896 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
13.79 USD
Средняя прибыль:
33.24 USD
Средний убыток:
-649.80 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11 486.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 617.02 USD (4)
Прирост в месяц:
52.10%
Годовой прогноз:
632.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 617.02 USD (33.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.30% (11 486.40 USD)
По эквити:
94.27% (12 033.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 1896
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 26K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 165K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 615.04 USD
Худший трейд: -6 063 USD
Макс. серия выигрышей: 224
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 442.24 USD
Макс. убыток в серии: -11 486.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ATI Gold V4
30 USD в месяц
1 122%
0
0
USD
5.1K
USD
90
100%
1 896
97%
52%
1.74
13.79
USD
94%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.