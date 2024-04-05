- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 909
Negociações com lucro:
1 855 (97.17%)
Negociações com perda:
54 (2.83%)
Melhor negociação:
1 615.04 USD
Pior negociação:
-6 063.42 USD
Lucro bruto:
61 928.20 USD (400 267 pips)
Perda bruta:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
233 (5 442.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 030.38 USD (224)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
52.42%
Depósito máximo carregado:
161.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
1 909 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
14.06 USD
Lucro médio:
33.38 USD
Perda média:
-649.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11 486.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 617.02 USD (4)
Crescimento mensal:
68.54%
Previsão anual:
833.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14 617.02 USD (33.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.30% (11 486.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.27% (12 033.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|1909
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|27K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|174K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 615.04 USD
Pior negociação: -6 063 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 224
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 442.24 USD
Máxima perda consecutiva: -11 486.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 289%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
91
100%
1 909
97%
52%
1.76
14.06
USD
USD
94%
1:200