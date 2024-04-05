SinaisSeções
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
0 comentários
Confiabilidade
91 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 1 289%
XMGlobal-Real 8
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 909
Negociações com lucro:
1 855 (97.17%)
Negociações com perda:
54 (2.83%)
Melhor negociação:
1 615.04 USD
Pior negociação:
-6 063.42 USD
Lucro bruto:
61 928.20 USD (400 267 pips)
Perda bruta:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
233 (5 442.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 030.38 USD (224)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
52.42%
Depósito máximo carregado:
161.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
1 909 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
14.06 USD
Lucro médio:
33.38 USD
Perda média:
-649.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11 486.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 617.02 USD (4)
Crescimento mensal:
68.54%
Previsão anual:
833.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14 617.02 USD (33.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.30% (11 486.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.27% (12 033.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 1909
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 27K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 174K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 615.04 USD
Pior negociação: -6 063 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 224
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 442.24 USD
Máxima perda consecutiva: -11 486.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
