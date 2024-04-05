SignauxSections
Lim Tonny

ATI Gold V4

Lim Tonny
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1 631%
XMGlobal-Real 8
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 547
Bénéfice trades:
1 501 (97.02%)
Perte trades:
46 (2.97%)
Meilleure transaction:
1 615.04 USD
Pire transaction:
-3 233.10 USD
Bénéfice brut:
50 857.08 USD (305 786 pips)
Perte brute:
-19 378.80 USD (135 090 pips)
Gains consécutifs maximales:
233 (5 442.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 442.24 USD (233)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
53.42%
Charge de dépôt maximale:
161.96%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
2.74
Longs trades:
1 547 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
20.35 USD
Bénéfice moyen:
33.88 USD
Perte moyenne:
-421.28 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-11 486.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 486.40 USD (5)
Croissance mensuelle:
21.12%
Prévision annuelle:
256.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11 486.40 USD (51.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.95% (11 486.40 USD)
Par fonds propres:
94.27% (12 033.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 1547
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 171K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 615.04 USD
Pire transaction: -3 233 USD
Gains consécutifs maximales: 233
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 442.24 USD
Perte consécutive maximale: -11 486.40 USD

