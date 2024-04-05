- 成长
交易:
1 896
盈利交易:
1 842 (97.15%)
亏损交易:
54 (2.85%)
最好交易:
1 615.04 USD
最差交易:
-6 063.42 USD
毛利:
61 235.45 USD (391 863 pips)
毛利亏损:
-35 089.37 USD (226 702 pips)
最大连续赢利:
233 (5 442.24 USD)
最大连续盈利:
7 030.38 USD (224)
夏普比率:
0.08
交易活动:
52.42%
最大入金加载:
161.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.79
长期交易:
1 896 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.75
预期回报:
13.79 USD
平均利润:
33.24 USD
平均损失:
-649.80 USD
最大连续失误:
5 (-11 486.40 USD)
最大连续亏损:
-14 617.02 USD (4)
每月增长:
50.17%
年度预测:
610.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14 617.02 USD (33.74%)
相对跌幅:
结余:
63.30% (11 486.40 USD)
净值:
94.27% (12 033.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|1896
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|165K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 615.04 USD
最差交易: -6 063 USD
最大连续赢利: 224
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5 442.24 USD
最大连续亏损: -11 486.40 USD
