- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 000
Kârla kapanan işlemler:
2 280 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
720 (24.00%)
En iyi işlem:
28.72 USD
En kötü işlem:
-39.64 USD
Brüt kâr:
6 926.72 USD (707 523 pips)
Brüt zarar:
-6 044.45 USD (599 063 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (98.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.08 USD (40)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
9.59%
Maks. mevduat yükü:
37.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
1 668 (55.60%)
Satış işlemleri:
1 332 (44.40%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-8.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-111.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.17 USD (10)
Aylık büyüme:
-11.34%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
271.77 USD (41.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.37% (271.77 USD)
Varlığa göre:
36.95% (51.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3000
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|882
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|108K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.72 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +98.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 10
|
ICMarkets-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live04
|0.70 × 82
|
ICMarkets-Live05
|0.75 × 8
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 43
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 29
|
ICMarkets-Live16
|1.46 × 124
|
ICMarkets-Live15
|1.74 × 1319
|
ICMarkets-Live12
|1.75 × 306
|
ICMarkets-Live10
|1.77 × 342
|
FidelisCapitalMarkets-Live
|2.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|2.54 × 13
|
Pepperstone-01
|2.74 × 70
|
Pepperstone-Edge03
|3.18 × 17
|
ICMarkets-Live03
|3.20 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|3.50 × 8
|
ICMarkets-Live09
|4.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|4.08 × 13
|
FXChoice-Pro Live
|5.25 × 4
|
BDSwissGlobal-Real01
|5.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|6.22 × 78
|
Exness-Real4
|6.50 × 2
|
RoboForex-ProCent
|6.71 × 35
this signal base on SMC Entry
you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
274%
0
0
USD
USD
782
USD
USD
78
100%
3 000
76%
10%
1.14
0.29
USD
USD
48%
1:500