I Kadek Purnawan St

Sharp entry GOLD

I Kadek Purnawan St
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 274%
ICMarkets-Live15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 000
Kârla kapanan işlemler:
2 280 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
720 (24.00%)
En iyi işlem:
28.72 USD
En kötü işlem:
-39.64 USD
Brüt kâr:
6 926.72 USD (707 523 pips)
Brüt zarar:
-6 044.45 USD (599 063 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (98.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.08 USD (40)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
9.59%
Maks. mevduat yükü:
37.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
1 668 (55.60%)
Satış işlemleri:
1 332 (44.40%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-8.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-111.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.17 USD (10)
Aylık büyüme:
-11.34%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
271.77 USD (41.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.37% (271.77 USD)
Varlığa göre:
36.95% (51.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3000
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 882
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 108K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.72 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +98.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.40 × 10
ICMarkets-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live04
0.70 × 82
ICMarkets-Live05
0.75 × 8
ICMarkets-Live02
1.00 × 43
ICMarkets-Live04
1.00 × 29
ICMarkets-Live16
1.46 × 124
ICMarkets-Live15
1.74 × 1319
ICMarkets-Live12
1.75 × 306
ICMarkets-Live10
1.77 × 342
FidelisCapitalMarkets-Live
2.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.54 × 13
Pepperstone-01
2.74 × 70
Pepperstone-Edge03
3.18 × 17
ICMarkets-Live03
3.20 × 5
Pepperstone-Edge02
3.50 × 8
ICMarkets-Live09
4.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live10
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.08 × 13
FXChoice-Pro Live
5.25 × 4
BDSwissGlobal-Real01
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
6.22 × 78
Exness-Real4
6.50 × 2
RoboForex-ProCent
6.71 × 35
22 daha fazla...
this signal base on SMC Entry

you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)

İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 21:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 02:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 13:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sharp entry GOLD
Ayda 30 USD
274%
0
0
USD
782
USD
78
100%
3 000
76%
10%
1.14
0.29
USD
48%
1:500
