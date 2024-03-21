SegnaliSezioni
I Kadek Purnawan St

Sharp entry GOLD

I Kadek Purnawan St
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 274%
ICMarkets-Live15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 000
Profit Trade:
2 280 (76.00%)
Loss Trade:
720 (24.00%)
Best Trade:
28.72 USD
Worst Trade:
-39.64 USD
Profitto lordo:
6 926.72 USD (707 523 pips)
Perdita lorda:
-6 044.45 USD (599 063 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (98.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.08 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
9.59%
Massimo carico di deposito:
37.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
1 668 (55.60%)
Short Trade:
1 332 (44.40%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-111.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.17 USD (10)
Crescita mensile:
-11.34%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
271.77 USD (41.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.37% (271.77 USD)
Per equità:
36.95% (51.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3000
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 882
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 108K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.72 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +98.08 USD
Massima perdita consecutiva: -111.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.40 × 10
ICMarkets-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live04
0.70 × 82
ICMarkets-Live05
0.75 × 8
ICMarkets-Live02
1.00 × 43
ICMarkets-Live04
1.00 × 29
ICMarkets-Live16
1.46 × 124
ICMarkets-Live15
1.74 × 1319
ICMarkets-Live12
1.75 × 306
ICMarkets-Live10
1.77 × 342
FidelisCapitalMarkets-Live
2.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.54 × 13
Pepperstone-01
2.74 × 70
Pepperstone-Edge03
3.18 × 17
ICMarkets-Live03
3.20 × 5
Pepperstone-Edge02
3.50 × 8
ICMarkets-Live09
4.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live10
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.08 × 13
FXChoice-Pro Live
5.25 × 4
BDSwissGlobal-Real01
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
6.22 × 78
Exness-Real4
6.50 × 2
RoboForex-ProCent
6.71 × 35
22 più
this signal base on SMC Entry

you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)

Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 21:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 02:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 13:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
