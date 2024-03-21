- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 000
Profit Trade:
2 280 (76.00%)
Loss Trade:
720 (24.00%)
Best Trade:
28.72 USD
Worst Trade:
-39.64 USD
Profitto lordo:
6 926.72 USD (707 523 pips)
Perdita lorda:
-6 044.45 USD (599 063 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (98.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.08 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
9.59%
Massimo carico di deposito:
37.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
1 668 (55.60%)
Short Trade:
1 332 (44.40%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-111.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.17 USD (10)
Crescita mensile:
-11.34%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
271.77 USD (41.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.37% (271.77 USD)
Per equità:
36.95% (51.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3000
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|882
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|108K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.72 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +98.08 USD
Massima perdita consecutiva: -111.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 10
|
ICMarkets-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live04
|0.70 × 82
|
ICMarkets-Live05
|0.75 × 8
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 43
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 29
|
ICMarkets-Live16
|1.46 × 124
|
ICMarkets-Live15
|1.74 × 1319
|
ICMarkets-Live12
|1.75 × 306
|
ICMarkets-Live10
|1.77 × 342
|
FidelisCapitalMarkets-Live
|2.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|2.54 × 13
|
Pepperstone-01
|2.74 × 70
|
Pepperstone-Edge03
|3.18 × 17
|
ICMarkets-Live03
|3.20 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|3.50 × 8
|
ICMarkets-Live09
|4.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|4.08 × 13
|
FXChoice-Pro Live
|5.25 × 4
|
BDSwissGlobal-Real01
|5.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|6.22 × 78
|
Exness-Real4
|6.50 × 2
|
RoboForex-ProCent
|6.71 × 35
this signal base on SMC Entry
you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)
