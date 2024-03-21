SignauxSections
I Kadek Purnawan St

Sharp entry GOLD

I Kadek Purnawan St
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 271%
ICMarkets-Live15
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 997
Bénéfice trades:
2 277 (75.97%)
Perte trades:
720 (24.02%)
Meilleure transaction:
28.72 USD
Pire transaction:
-39.64 USD
Bénéfice brut:
6 920.47 USD (706 878 pips)
Perte brute:
-6 044.45 USD (599 063 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (98.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
98.08 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
9.59%
Charge de dépôt maximale:
37.13%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.22
Longs trades:
1 665 (55.56%)
Courts trades:
1 332 (44.44%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
3.04 USD
Perte moyenne:
-8.40 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-111.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.17 USD (10)
Croissance mensuelle:
-12.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
271.77 USD (41.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.37% (271.77 USD)
Par fonds propres:
36.95% (51.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2997
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 876
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 108K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.72 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +98.08 USD
Perte consécutive maximale: -111.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.40 × 10
ICMarkets-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live04
0.70 × 82
ICMarkets-Live05
0.75 × 8
ICMarkets-Live02
1.00 × 43
ICMarkets-Live04
1.00 × 29
ICMarkets-Live16
1.46 × 124
ICMarkets-Live15
1.74 × 1319
ICMarkets-Live12
1.75 × 306
ICMarkets-Live10
1.77 × 342
FidelisCapitalMarkets-Live
2.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.54 × 13
Pepperstone-01
2.74 × 70
Pepperstone-Edge03
3.18 × 17
ICMarkets-Live03
3.20 × 5
Pepperstone-Edge02
3.50 × 8
ICMarkets-Live09
4.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live10
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.08 × 13
FXChoice-Pro Live
5.25 × 4
BDSwissGlobal-Real01
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
6.22 × 78
Exness-Real4
6.50 × 2
RoboForex-ProCent
6.71 × 35
22 plus...
this signal base on SMC Entry

you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)

Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 21:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 02:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 13:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
