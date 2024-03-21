Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.40 × 10 ICMarkets-Live14 0.42 × 19 ICMarketsSC-Live04 0.70 × 82 ICMarkets-Live05 0.75 × 8 ICMarkets-Live02 1.00 × 43 ICMarkets-Live04 1.00 × 29 ICMarkets-Live16 1.46 × 124 ICMarkets-Live15 1.74 × 1319 ICMarkets-Live12 1.75 × 306 ICMarkets-Live10 1.77 × 342 FidelisCapitalMarkets-Live 2.00 × 1 AxioryAsia-02Live 2.54 × 13 Pepperstone-01 2.74 × 70 Pepperstone-Edge03 3.18 × 17 ICMarkets-Live03 3.20 × 5 Pepperstone-Edge02 3.50 × 8 ICMarkets-Live09 4.00 × 6 TradeMaxGlobal-Live10 4.00 × 1 RoboForex-ProCent-3 4.08 × 13 FXChoice-Pro Live 5.25 × 4 BDSwissGlobal-Real01 5.50 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 6.22 × 78 Exness-Real4 6.50 × 2 RoboForex-ProCent 6.71 × 35 22 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou