SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Price Action 1
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 57%
Monex-Server2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 084
Kârla kapanan işlemler:
699 (64.48%)
Zararla kapanan işlemler:
385 (35.52%)
En iyi işlem:
1 388.10 USD
En kötü işlem:
-1 846.92 USD
Brüt kâr:
48 888.42 USD (880 752 pips)
Brüt zarar:
-41 627.39 USD (731 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (763.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 401.32 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
97.98%
Maks. mevduat yükü:
105.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
575 (53.04%)
Satış işlemleri:
509 (46.96%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
6.70 USD
Ortalama kâr:
69.94 USD
Ortalama zarar:
-108.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-519.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 307.35 USD (7)
Aylık büyüme:
3.69%
Yıllık tahmin:
46.60%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 044.01 USD (38.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.52% (9 044.01 USD)
Varlığa göre:
46.95% (11 814.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 345
GBPUSDb 249
AUDCADb 135
NQ.p 58
USDCADb 56
EURGBPb 54
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 6.1K
GBPUSDb -352
AUDCADb -592
NQ.p 361
USDCADb 688
EURGBPb 597
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 129K
GBPUSDb -55K
AUDCADb 2.1K
NQ.p 64K
USDCADb 5.5K
EURGBPb 6.9K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 388.10 USD
En kötü işlem: -1 847 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +763.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Price Action 1
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
15K
USD
100
81%
1 084
64%
98%
1.17
6.70
USD
47%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.