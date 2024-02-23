시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Price Action 1
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0 리뷰
안정성
115
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 82%
Monex-Server2
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 462
이익 거래:
892 (61.01%)
손실 거래:
570 (38.99%)
최고의 거래:
1 388.10 USD
최악의 거래:
-1 846.92 USD
총 수익:
54 992.24 USD (1 188 548 pips)
총 손실:
-45 344.40 USD (910 479 pips)
연속 최대 이익:
16 (763.25 USD)
연속 최대 이익:
4 401.32 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.98%
최대 입금량:
105.94%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
757 (51.78%)
숏(주식차입매도):
705 (48.22%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
6.60 USD
평균 이익:
61.65 USD
평균 손실:
-79.55 USD
연속 최대 손실:
13 (-487.47 USD)
연속 최대 손실:
-3 307.35 USD (7)
월별 성장률:
2.31%
연간 예측:
28.08%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9 044.01 USD (38.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.52% (9 044.01 USD)
자본금별:
46.95% (11 814.65 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDb 702
GBPUSDb 250
AUDCADb 135
EURGBPb 73
NQ.p 59
USDCADb 56
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDb 7.5K
GBPUSDb -332
AUDCADb -592
EURGBPb 1.6K
NQ.p 354
USDCADb 688
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDb 257K
GBPUSDb -54K
AUDCADb 2.1K
EURGBPb 11K
NQ.p 60K
USDCADb 5.5K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 388.10 USD
최악의 거래: -1 847 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +763.25 USD
연속 최대 손실: -487.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Price Action 1
월별 30 USD
82%
0
0
USD
16K
USD
115
86%
1 462
61%
98%
1.21
6.60
USD
47%
1:100
