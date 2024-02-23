- 자본
- 축소
트레이드:
1 462
이익 거래:
892 (61.01%)
손실 거래:
570 (38.99%)
최고의 거래:
1 388.10 USD
최악의 거래:
-1 846.92 USD
총 수익:
54 992.24 USD (1 188 548 pips)
총 손실:
-45 344.40 USD (910 479 pips)
연속 최대 이익:
16 (763.25 USD)
연속 최대 이익:
4 401.32 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.98%
최대 입금량:
105.94%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
757 (51.78%)
숏(주식차입매도):
705 (48.22%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
6.60 USD
평균 이익:
61.65 USD
평균 손실:
-79.55 USD
연속 최대 손실:
13 (-487.47 USD)
연속 최대 손실:
-3 307.35 USD (7)
월별 성장률:
2.31%
연간 예측:
28.08%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9 044.01 USD (38.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.52% (9 044.01 USD)
자본금별:
46.95% (11 814.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|702
|GBPUSDb
|250
|AUDCADb
|135
|EURGBPb
|73
|NQ.p
|59
|USDCADb
|56
|EURNZDb
|46
|AUDNZDb
|41
|USDCHFb
|34
|EURUSDb
|19
|AUDJPYb
|13
|AUDUSDb
|13
|EURJPYb
|9
|NZDJPYb
|6
|GBPAUDb
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|7.5K
|GBPUSDb
|-332
|AUDCADb
|-592
|EURGBPb
|1.6K
|NQ.p
|354
|USDCADb
|688
|EURNZDb
|-847
|AUDNZDb
|170
|USDCHFb
|500
|EURUSDb
|277
|AUDJPYb
|114
|AUDUSDb
|14
|EURJPYb
|143
|NZDJPYb
|52
|GBPAUDb
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|257K
|GBPUSDb
|-54K
|AUDCADb
|2.1K
|EURGBPb
|11K
|NQ.p
|60K
|USDCADb
|5.5K
|EURNZDb
|-12K
|AUDNZDb
|1.9K
|USDCHFb
|6.6K
|EURUSDb
|5K
|AUDJPYb
|-4.3K
|AUDUSDb
|-412
|EURJPYb
|788
|NZDJPYb
|1.7K
|GBPAUDb
|775
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 388.10 USD
최악의 거래: -1 847 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +763.25 USD
연속 최대 손실: -487.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
82%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
115
86%
1 462
61%
98%
1.21
6.60
USD
USD
47%
1:100