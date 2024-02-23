SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Price Action 1
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
114 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 79%
Monex-Server2
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 439
Gewinntrades:
879 (61.08%)
Verlusttrades:
560 (38.92%)
Bester Trade:
1 388.10 USD
Schlechtester Trade:
-1 846.92 USD
Bruttoprofit:
54 410.78 USD (1 162 356 pips)
Bruttoverlust:
-45 067.17 USD (903 338 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (763.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 401.32 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
97.98%
Max deposit load:
105.94%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
745 (51.77%)
Short-Positionen:
694 (48.23%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
6.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-80.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-487.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 307.35 USD (7)
Wachstum pro Monat :
2.14%
Jahresprognose:
26.01%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9 044.01 USD (38.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.52% (9 044.01 USD)
Kapital:
46.95% (11 814.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 680
GBPUSDb 250
AUDCADb 135
EURGBPb 72
NQ.p 59
USDCADb 56
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 7.2K
GBPUSDb -332
AUDCADb -592
EURGBPb 1.6K
NQ.p 354
USDCADb 688
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 238K
GBPUSDb -54K
AUDCADb 2.1K
EURGBPb 11K
NQ.p 60K
USDCADb 5.5K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 388.10 USD
Schlechtester Trade: -1 847 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +763.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -487.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Price Action 1
30 USD pro Monat
79%
0
0
USD
16K
USD
114
86%
1 439
61%
98%
1.20
6.49
USD
47%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.