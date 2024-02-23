SeñalesSecciones
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
Fiabilidad
113 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 79%
Monex-Server2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 429
Transacciones Rentables:
877 (61.37%)
Transacciones Irrentables:
552 (38.63%)
Mejor transacción:
1 388.10 USD
Peor transacción:
-1 846.92 USD
Beneficio Bruto:
54 249.94 USD (1 158 538 pips)
Pérdidas Brutas:
-44 863.56 USD (897 985 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (763.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 401.32 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
97.98%
Carga máxima del depósito:
105.94%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
1.04
Transacciones Largas:
742 (51.92%)
Transacciones Cortas:
687 (48.08%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
6.57 USD
Beneficio medio:
61.86 USD
Pérdidas medias:
-81.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-487.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 307.35 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.93%
Pronóstico anual:
22.70%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
9 044.01 USD (38.45%)
Reducción relativa:
De balance:
31.52% (9 044.01 USD)
De fondos:
46.95% (11 814.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 670
GBPUSDb 250
AUDCADb 135
EURGBPb 72
NQ.p 59
USDCADb 56
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 7.2K
GBPUSDb -332
AUDCADb -592
EURGBPb 1.6K
NQ.p 354
USDCADb 688
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 239K
GBPUSDb -54K
AUDCADb 2.1K
EURGBPb 11K
NQ.p 60K
USDCADb 5.5K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 388.10 USD
Peor transacción: -1 847 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +763.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -487.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
