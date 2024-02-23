- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 429
利益トレード:
877 (61.37%)
損失トレード:
552 (38.63%)
ベストトレード:
1 388.10 USD
最悪のトレード:
-1 846.92 USD
総利益:
54 249.94 USD (1 158 538 pips)
総損失:
-44 863.56 USD (897 985 pips)
最大連続の勝ち:
16 (763.25 USD)
最大連続利益:
4 401.32 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.98%
最大入金額:
105.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.04
長いトレード:
742 (51.92%)
短いトレード:
687 (48.08%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
6.57 USD
平均利益:
61.86 USD
平均損失:
-81.27 USD
最大連続の負け:
13 (-487.47 USD)
最大連続損失:
-3 307.35 USD (7)
月間成長:
2.42%
年間予想:
26.35%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9 044.01 USD (38.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.52% (9 044.01 USD)
エクイティによる:
46.95% (11 814.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|670
|GBPUSDb
|250
|AUDCADb
|135
|EURGBPb
|72
|NQ.p
|59
|USDCADb
|56
|EURNZDb
|46
|AUDNZDb
|41
|USDCHFb
|34
|EURUSDb
|19
|AUDJPYb
|13
|AUDUSDb
|13
|EURJPYb
|9
|NZDJPYb
|6
|GBPAUDb
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|7.2K
|GBPUSDb
|-332
|AUDCADb
|-592
|EURGBPb
|1.6K
|NQ.p
|354
|USDCADb
|688
|EURNZDb
|-847
|AUDNZDb
|170
|USDCHFb
|500
|EURUSDb
|277
|AUDJPYb
|114
|AUDUSDb
|14
|EURJPYb
|143
|NZDJPYb
|52
|GBPAUDb
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|239K
|GBPUSDb
|-54K
|AUDCADb
|2.1K
|EURGBPb
|11K
|NQ.p
|60K
|USDCADb
|5.5K
|EURNZDb
|-12K
|AUDNZDb
|1.9K
|USDCHFb
|6.6K
|EURUSDb
|5K
|AUDJPYb
|-4.3K
|AUDUSDb
|-412
|EURJPYb
|788
|NZDJPYb
|1.7K
|GBPAUDb
|775
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 388.10 USD
最悪のトレード: -1 847 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +763.25 USD
最大連続損失: -487.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
79%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
113
86%
1 429
61%
98%
1.20
6.57
USD
USD
47%
1:100