シグナル / MetaTrader 4 / Price Action 1
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
レビュー0件
信頼性
113週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 79%
Monex-Server2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 429
利益トレード:
877 (61.37%)
損失トレード:
552 (38.63%)
ベストトレード:
1 388.10 USD
最悪のトレード:
-1 846.92 USD
総利益:
54 249.94 USD (1 158 538 pips)
総損失:
-44 863.56 USD (897 985 pips)
最大連続の勝ち:
16 (763.25 USD)
最大連続利益:
4 401.32 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.98%
最大入金額:
105.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.04
長いトレード:
742 (51.92%)
短いトレード:
687 (48.08%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
6.57 USD
平均利益:
61.86 USD
平均損失:
-81.27 USD
最大連続の負け:
13 (-487.47 USD)
最大連続損失:
-3 307.35 USD (7)
月間成長:
2.42%
年間予想:
26.35%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9 044.01 USD (38.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.52% (9 044.01 USD)
エクイティによる:
46.95% (11 814.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 670
GBPUSDb 250
AUDCADb 135
EURGBPb 72
NQ.p 59
USDCADb 56
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 7.2K
GBPUSDb -332
AUDCADb -592
EURGBPb 1.6K
NQ.p 354
USDCADb 688
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb 239K
GBPUSDb -54K
AUDCADb 2.1K
EURGBPb 11K
NQ.p 60K
USDCADb 5.5K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 388.10 USD
最悪のトレード: -1 847 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +763.25 USD
最大連続損失: -487.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください