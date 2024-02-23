SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Price Action 1
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0 comentários
Confiabilidade
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 79%
Monex-Server2
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 429
Negociações com lucro:
877 (61.37%)
Negociações com perda:
552 (38.63%)
Melhor negociação:
1 388.10 USD
Pior negociação:
-1 846.92 USD
Lucro bruto:
54 249.94 USD (1 158 538 pips)
Perda bruta:
-44 863.56 USD (897 985 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (763.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 401.32 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
97.98%
Depósito máximo carregado:
105.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.04
Negociações longas:
742 (51.92%)
Negociações curtas:
687 (48.08%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
6.57 USD
Lucro médio:
61.86 USD
Perda média:
-81.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-487.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 307.35 USD (7)
Crescimento mensal:
2.17%
Previsão anual:
26.35%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9 044.01 USD (38.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.52% (9 044.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.95% (11 814.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 670
GBPUSDb 250
AUDCADb 135
EURGBPb 72
NQ.p 59
USDCADb 56
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 7.2K
GBPUSDb -332
AUDCADb -592
EURGBPb 1.6K
NQ.p 354
USDCADb 688
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 239K
GBPUSDb -54K
AUDCADb 2.1K
EURGBPb 11K
NQ.p 60K
USDCADb 5.5K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 388.10 USD
Pior negociação: -1 847 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +763.25 USD
Máxima perda consecutiva: -487.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
