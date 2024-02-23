- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 429
Negociações com lucro:
877 (61.37%)
Negociações com perda:
552 (38.63%)
Melhor negociação:
1 388.10 USD
Pior negociação:
-1 846.92 USD
Lucro bruto:
54 249.94 USD (1 158 538 pips)
Perda bruta:
-44 863.56 USD (897 985 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (763.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 401.32 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
97.98%
Depósito máximo carregado:
105.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.04
Negociações longas:
742 (51.92%)
Negociações curtas:
687 (48.08%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
6.57 USD
Lucro médio:
61.86 USD
Perda média:
-81.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-487.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 307.35 USD (7)
Crescimento mensal:
2.17%
Previsão anual:
26.35%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9 044.01 USD (38.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.52% (9 044.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.95% (11 814.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|670
|GBPUSDb
|250
|AUDCADb
|135
|EURGBPb
|72
|NQ.p
|59
|USDCADb
|56
|EURNZDb
|46
|AUDNZDb
|41
|USDCHFb
|34
|EURUSDb
|19
|AUDJPYb
|13
|AUDUSDb
|13
|EURJPYb
|9
|NZDJPYb
|6
|GBPAUDb
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|7.2K
|GBPUSDb
|-332
|AUDCADb
|-592
|EURGBPb
|1.6K
|NQ.p
|354
|USDCADb
|688
|EURNZDb
|-847
|AUDNZDb
|170
|USDCHFb
|500
|EURUSDb
|277
|AUDJPYb
|114
|AUDUSDb
|14
|EURJPYb
|143
|NZDJPYb
|52
|GBPAUDb
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|239K
|GBPUSDb
|-54K
|AUDCADb
|2.1K
|EURGBPb
|11K
|NQ.p
|60K
|USDCADb
|5.5K
|EURNZDb
|-12K
|AUDNZDb
|1.9K
|USDCHFb
|6.6K
|EURUSDb
|5K
|AUDJPYb
|-4.3K
|AUDUSDb
|-412
|EURJPYb
|788
|NZDJPYb
|1.7K
|GBPAUDb
|775
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 388.10 USD
Pior negociação: -1 847 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +763.25 USD
Máxima perda consecutiva: -487.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
79%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
113
86%
1 429
61%
98%
1.20
6.57
USD
USD
47%
1:100