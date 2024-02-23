SegnaliSezioni
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 57%
Monex-Server2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 084
Profit Trade:
699 (64.48%)
Loss Trade:
385 (35.52%)
Best Trade:
1 388.10 USD
Worst Trade:
-1 846.92 USD
Profitto lordo:
48 888.42 USD (880 752 pips)
Perdita lorda:
-41 627.39 USD (731 955 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (763.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 401.32 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.98%
Massimo carico di deposito:
105.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
575 (53.04%)
Short Trade:
509 (46.96%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
6.70 USD
Profitto medio:
69.94 USD
Perdita media:
-108.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-519.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 307.35 USD (7)
Crescita mensile:
3.69%
Previsione annuale:
46.60%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 044.01 USD (38.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.52% (9 044.01 USD)
Per equità:
46.95% (11 814.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 345
GBPUSDb 249
AUDCADb 135
NQ.p 58
USDCADb 56
EURGBPb 54
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 6.1K
GBPUSDb -352
AUDCADb -592
NQ.p 361
USDCADb 688
EURGBPb 597
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 129K
GBPUSDb -55K
AUDCADb 2.1K
NQ.p 64K
USDCADb 5.5K
EURGBPb 6.9K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 388.10 USD
Worst Trade: -1 847 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +763.25 USD
Massima perdita consecutiva: -519.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
