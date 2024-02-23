СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Price Action 1
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0 отзывов
Надежность
113 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 80%
Monex-Server2
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 422
Прибыльных трейдов:
872 (61.32%)
Убыточных трейдов:
550 (38.68%)
Лучший трейд:
1 388.10 USD
Худший трейд:
-1 846.92 USD
Общая прибыль:
54 203.94 USD (1 153 936 pips)
Общий убыток:
-44 755.93 USD (893 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (763.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 401.32 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.98%
Макс. загрузка депозита:
105.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
737 (51.83%)
Коротких трейдов:
685 (48.17%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
6.64 USD
Средняя прибыль:
62.16 USD
Средний убыток:
-81.37 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-487.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 307.35 USD (7)
Прирост в месяц:
2.42%
Годовой прогноз:
29.98%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 044.01 USD (38.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.52% (9 044.01 USD)
По эквити:
46.95% (11 814.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 663
GBPUSDb 250
AUDCADb 135
EURGBPb 72
NQ.p 59
USDCADb 56
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 7.3K
GBPUSDb -332
AUDCADb -592
EURGBPb 1.6K
NQ.p 354
USDCADb 688
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 239K
GBPUSDb -54K
AUDCADb 2.1K
EURGBPb 11K
NQ.p 60K
USDCADb 5.5K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 388.10 USD
Худший трейд: -1 847 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +763.25 USD
Макс. убыток в серии: -487.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Price Action 1
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
16K
USD
113
85%
1 422
61%
98%
1.21
6.64
USD
47%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.