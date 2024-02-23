- Прирост
Всего трейдов:
1 422
Прибыльных трейдов:
872 (61.32%)
Убыточных трейдов:
550 (38.68%)
Лучший трейд:
1 388.10 USD
Худший трейд:
-1 846.92 USD
Общая прибыль:
54 203.94 USD (1 153 936 pips)
Общий убыток:
-44 755.93 USD (893 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (763.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 401.32 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.98%
Макс. загрузка депозита:
105.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
737 (51.83%)
Коротких трейдов:
685 (48.17%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
6.64 USD
Средняя прибыль:
62.16 USD
Средний убыток:
-81.37 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-487.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 307.35 USD (7)
Прирост в месяц:
2.42%
Годовой прогноз:
29.98%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 044.01 USD (38.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.52% (9 044.01 USD)
По эквити:
46.95% (11 814.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|663
|GBPUSDb
|250
|AUDCADb
|135
|EURGBPb
|72
|NQ.p
|59
|USDCADb
|56
|EURNZDb
|46
|AUDNZDb
|41
|USDCHFb
|34
|EURUSDb
|19
|AUDJPYb
|13
|AUDUSDb
|13
|EURJPYb
|9
|NZDJPYb
|6
|GBPAUDb
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|7.3K
|GBPUSDb
|-332
|AUDCADb
|-592
|EURGBPb
|1.6K
|NQ.p
|354
|USDCADb
|688
|EURNZDb
|-847
|AUDNZDb
|170
|USDCHFb
|500
|EURUSDb
|277
|AUDJPYb
|114
|AUDUSDb
|14
|EURJPYb
|143
|NZDJPYb
|52
|GBPAUDb
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|239K
|GBPUSDb
|-54K
|AUDCADb
|2.1K
|EURGBPb
|11K
|NQ.p
|60K
|USDCADb
|5.5K
|EURNZDb
|-12K
|AUDNZDb
|1.9K
|USDCHFb
|6.6K
|EURUSDb
|5K
|AUDJPYb
|-4.3K
|AUDUSDb
|-412
|EURJPYb
|788
|NZDJPYb
|1.7K
|GBPAUDb
|775
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +1 388.10 USD
Худший трейд: -1 847 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +763.25 USD
Макс. убыток в серии: -487.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
