交易:
1 425
盈利交易:
874 (61.33%)
亏损交易:
551 (38.67%)
最好交易:
1 388.10 USD
最差交易:
-1 846.92 USD
毛利:
54 241.57 USD (1 157 700 pips)
毛利亏损:
-44 839.81 USD (897 512 pips)
最大连续赢利:
16 (763.25 USD)
最大连续盈利:
4 401.32 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
97.98%
最大入金加载:
105.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.04
长期交易:
739 (51.86%)
短期交易:
686 (48.14%)
利润因子:
1.21
预期回报:
6.60 USD
平均利润:
62.06 USD
平均损失:
-81.38 USD
最大连续失误:
13 (-487.47 USD)
最大连续亏损:
-3 307.35 USD (7)
每月增长:
1.79%
年度预测:
21.69%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 044.01 USD (38.45%)
相对跌幅:
结余:
31.52% (9 044.01 USD)
净值:
46.95% (11 814.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|666
|GBPUSDb
|250
|AUDCADb
|135
|EURGBPb
|72
|NQ.p
|59
|USDCADb
|56
|EURNZDb
|46
|AUDNZDb
|41
|USDCHFb
|34
|EURUSDb
|19
|AUDJPYb
|13
|AUDUSDb
|13
|EURJPYb
|9
|NZDJPYb
|6
|GBPAUDb
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|7.2K
|GBPUSDb
|-332
|AUDCADb
|-592
|EURGBPb
|1.6K
|NQ.p
|354
|USDCADb
|688
|EURNZDb
|-847
|AUDNZDb
|170
|USDCHFb
|500
|EURUSDb
|277
|AUDJPYb
|114
|AUDUSDb
|14
|EURJPYb
|143
|NZDJPYb
|52
|GBPAUDb
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|239K
|GBPUSDb
|-54K
|AUDCADb
|2.1K
|EURGBPb
|11K
|NQ.p
|60K
|USDCADb
|5.5K
|EURNZDb
|-12K
|AUDNZDb
|1.9K
|USDCHFb
|6.6K
|EURUSDb
|5K
|AUDJPYb
|-4.3K
|AUDUSDb
|-412
|EURJPYb
|788
|NZDJPYb
|1.7K
|GBPAUDb
|775
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
