Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0条评论
可靠性
113
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 80%
Monex-Server2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 425
盈利交易:
874 (61.33%)
亏损交易:
551 (38.67%)
最好交易:
1 388.10 USD
最差交易:
-1 846.92 USD
毛利:
54 241.57 USD (1 157 700 pips)
毛利亏损:
-44 839.81 USD (897 512 pips)
最大连续赢利:
16 (763.25 USD)
最大连续盈利:
4 401.32 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
97.98%
最大入金加载:
105.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.04
长期交易:
739 (51.86%)
短期交易:
686 (48.14%)
利润因子:
1.21
预期回报:
6.60 USD
平均利润:
62.06 USD
平均损失:
-81.38 USD
最大连续失误:
13 (-487.47 USD)
最大连续亏损:
-3 307.35 USD (7)
每月增长:
1.79%
年度预测:
21.69%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 044.01 USD (38.45%)
相对跌幅:
结余:
31.52% (9 044.01 USD)
净值:
46.95% (11 814.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 666
GBPUSDb 250
AUDCADb 135
EURGBPb 72
NQ.p 59
USDCADb 56
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb 7.2K
GBPUSDb -332
AUDCADb -592
EURGBPb 1.6K
NQ.p 354
USDCADb 688
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb 239K
GBPUSDb -54K
AUDCADb 2.1K
EURGBPb 11K
NQ.p 60K
USDCADb 5.5K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 388.10 USD
最差交易: -1 847 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +763.25 USD
最大连续亏损: -487.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
