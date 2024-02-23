SignauxSections
Mathias Putra Sh

Price Action 1

Mathias Putra Sh
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 57%
Monex-Server2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 084
Bénéfice trades:
699 (64.48%)
Perte trades:
385 (35.52%)
Meilleure transaction:
1 388.10 USD
Pire transaction:
-1 846.92 USD
Bénéfice brut:
48 888.42 USD (880 752 pips)
Perte brute:
-41 627.39 USD (731 955 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (763.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 401.32 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
97.98%
Charge de dépôt maximale:
105.94%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
575 (53.04%)
Courts trades:
509 (46.96%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
6.70 USD
Bénéfice moyen:
69.94 USD
Perte moyenne:
-108.12 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-519.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 307.35 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.69%
Prévision annuelle:
46.60%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 044.01 USD (38.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.52% (9 044.01 USD)
Par fonds propres:
46.95% (11 814.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 345
GBPUSDb 249
AUDCADb 135
NQ.p 58
USDCADb 56
EURGBPb 54
EURNZDb 46
AUDNZDb 41
USDCHFb 34
EURUSDb 19
AUDJPYb 13
AUDUSDb 13
EURJPYb 9
NZDJPYb 6
GBPAUDb 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 6.1K
GBPUSDb -352
AUDCADb -592
NQ.p 361
USDCADb 688
EURGBPb 597
EURNZDb -847
AUDNZDb 170
USDCHFb 500
EURUSDb 277
AUDJPYb 114
AUDUSDb 14
EURJPYb 143
NZDJPYb 52
GBPAUDb 16
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 129K
GBPUSDb -55K
AUDCADb 2.1K
NQ.p 64K
USDCADb 5.5K
EURGBPb 6.9K
EURNZDb -12K
AUDNZDb 1.9K
USDCHFb 6.6K
EURUSDb 5K
AUDJPYb -4.3K
AUDUSDb -412
EURJPYb 788
NZDJPYb 1.7K
GBPAUDb 775
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 388.10 USD
Pire transaction: -1 847 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +763.25 USD
Perte consécutive maximale: -519.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.02.12 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.10 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 11:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 05:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.19 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.17 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.16 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
