Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0 inceleme
Güvenilirlik
139 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 2 032%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 002
Kârla kapanan işlemler:
760 (75.84%)
Zararla kapanan işlemler:
242 (24.15%)
En iyi işlem:
307.20 USD
En kötü işlem:
-428.70 USD
Brüt kâr:
21 911.26 USD (615 960 pips)
Brüt zarar:
-5 050.03 USD (187 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (1 384.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 540.85 USD (18)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
36.38%
Maks. mevduat yükü:
144.43%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
24.65
Alış işlemleri:
773 (77.15%)
Satış işlemleri:
229 (22.85%)
Kâr faktörü:
4.34
Beklenen getiri:
16.83 USD
Ortalama kâr:
28.83 USD
Ortalama zarar:
-20.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-84.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-684.15 USD (3)
Aylık büyüme:
4.72%
Yıllık tahmin:
54.44%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
684.15 USD (3.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.26% (446.33 USD)
Varlığa göre:
71.62% (2 263.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 846
GBPUSD 70
EURUSD 41
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16K
GBPUSD -53
EURUSD 2
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 405K
GBPUSD -6.5K
EURUSD 234
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +307.20 USD
En kötü işlem: -429 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 384.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
Exness-Real9
0.00 × 35
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
8 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.08 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 03:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.16 10:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
