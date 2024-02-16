- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 002
Kârla kapanan işlemler:
760 (75.84%)
Zararla kapanan işlemler:
242 (24.15%)
En iyi işlem:
307.20 USD
En kötü işlem:
-428.70 USD
Brüt kâr:
21 911.26 USD (615 960 pips)
Brüt zarar:
-5 050.03 USD (187 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (1 384.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 540.85 USD (18)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
36.38%
Maks. mevduat yükü:
144.43%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
24.65
Alış işlemleri:
773 (77.15%)
Satış işlemleri:
229 (22.85%)
Kâr faktörü:
4.34
Beklenen getiri:
16.83 USD
Ortalama kâr:
28.83 USD
Ortalama zarar:
-20.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-84.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-684.15 USD (3)
Aylık büyüme:
4.72%
Yıllık tahmin:
54.44%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
684.15 USD (3.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.26% (446.33 USD)
Varlığa göre:
71.62% (2 263.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|846
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|2
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|405K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|234
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +307.20 USD
En kötü işlem: -429 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 384.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
