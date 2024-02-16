- Incremento
Total de Trades:
1 057
Transacciones Rentables:
809 (76.53%)
Transacciones Irrentables:
248 (23.46%)
Mejor transacción:
572.60 USD
Peor transacción:
-428.70 USD
Beneficio Bruto:
28 719.06 USD (719 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (1 384.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 240.30 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
34.31%
Carga máxima del depósito:
144.43%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
33.87
Transacciones Largas:
819 (77.48%)
Transacciones Cortas:
238 (22.52%)
Factor de Beneficio:
5.18
Beneficio Esperado:
21.93 USD
Beneficio medio:
35.50 USD
Pérdidas medias:
-22.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-84.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-684.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
17.66%
Pronóstico anual:
214.30%
Trading algorítmico:
51%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
684.15 USD (3.65%)
Reducción relativa:
De balance:
10.26% (446.33 USD)
De fondos:
71.62% (2 263.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|898
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|44
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|499K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-288
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +572.60 USD
Peor transacción: -429 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 384.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -84.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 20
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
No hay comentarios
