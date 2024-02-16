SeñalesSecciones
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0 comentarios
Fiabilidad
152 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 2 917%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 057
Transacciones Rentables:
809 (76.53%)
Transacciones Irrentables:
248 (23.46%)
Mejor transacción:
572.60 USD
Peor transacción:
-428.70 USD
Beneficio Bruto:
28 719.06 USD (719 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (1 384.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 240.30 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
34.31%
Carga máxima del depósito:
144.43%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
33.87
Transacciones Largas:
819 (77.48%)
Transacciones Cortas:
238 (22.52%)
Factor de Beneficio:
5.18
Beneficio Esperado:
21.93 USD
Beneficio medio:
35.50 USD
Pérdidas medias:
-22.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-84.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-684.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
17.66%
Pronóstico anual:
214.30%
Trading algorítmico:
51%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
684.15 USD (3.65%)
Reducción relativa:
De balance:
10.26% (446.33 USD)
De fondos:
71.62% (2 263.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 898
GBPUSD 70
EURUSD 44
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 22K
GBPUSD -53
EURUSD -24
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 499K
GBPUSD -6.5K
EURUSD -288
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +572.60 USD
Peor transacción: -429 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 384.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -84.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real9
0.00 × 35
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
otros 20...
No hay comentarios
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
