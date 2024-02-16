SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CCMA
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0 comentários
Confiabilidade
152 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 2 917%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 057
Negociações com lucro:
809 (76.53%)
Negociações com perda:
248 (23.46%)
Melhor negociação:
572.60 USD
Pior negociação:
-428.70 USD
Lucro bruto:
28 719.06 USD (719 691 pips)
Perda bruta:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (1 384.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 240.30 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
34.31%
Depósito máximo carregado:
144.43%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
33.87
Negociações longas:
819 (77.48%)
Negociações curtas:
238 (22.52%)
Fator de lucro:
5.18
Valor esperado:
21.93 USD
Lucro médio:
35.50 USD
Perda média:
-22.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-84.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-684.15 USD (3)
Crescimento mensal:
17.66%
Previsão anual:
214.30%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
684.15 USD (3.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.26% (446.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.62% (2 263.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 898
GBPUSD 70
EURUSD 44
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 22K
GBPUSD -53
EURUSD -24
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 499K
GBPUSD -6.5K
EURUSD -288
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +572.60 USD
Pior negociação: -429 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 384.60 USD
Máxima perda consecutiva: -84.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real9
0.00 × 35
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
20 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
