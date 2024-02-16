- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 057
Negociações com lucro:
809 (76.53%)
Negociações com perda:
248 (23.46%)
Melhor negociação:
572.60 USD
Pior negociação:
-428.70 USD
Lucro bruto:
28 719.06 USD (719 691 pips)
Perda bruta:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (1 384.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 240.30 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
34.31%
Depósito máximo carregado:
144.43%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
33.87
Negociações longas:
819 (77.48%)
Negociações curtas:
238 (22.52%)
Fator de lucro:
5.18
Valor esperado:
21.93 USD
Lucro médio:
35.50 USD
Perda média:
-22.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-84.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-684.15 USD (3)
Crescimento mensal:
17.66%
Previsão anual:
214.30%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
684.15 USD (3.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.26% (446.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.62% (2 263.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|898
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|44
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|499K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-288
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +572.60 USD
Pior negociação: -429 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 384.60 USD
Máxima perda consecutiva: -84.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 20
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
20 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2 917%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
152
51%
1 057
76%
34%
5.18
21.93
USD
USD
72%
1:200