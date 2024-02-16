SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CCMA
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
153 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 2 932%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 058
Gewinntrades:
810 (76.55%)
Verlusttrades:
248 (23.44%)
Bester Trade:
572.60 USD
Schlechtester Trade:
-428.70 USD
Bruttoprofit:
28 826.66 USD (720 766 pips)
Bruttoverlust:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (1 384.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 347.90 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
34.31%
Max deposit load:
144.43%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
34.03
Long-Positionen:
820 (77.50%)
Short-Positionen:
238 (22.50%)
Profit-Faktor:
5.20
Mathematische Gewinnerwartung:
22.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-84.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-684.15 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.25%
Jahresprognose:
221.43%
Algo-Trading:
51%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
684.15 USD (3.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.26% (446.33 USD)
Kapital:
71.62% (2 263.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 899
GBPUSD 70
EURUSD 44
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 23K
GBPUSD -53
EURUSD -24
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 500K
GBPUSD -6.5K
EURUSD -288
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +572.60 USD
Schlechtester Trade: -429 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 384.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live
0.00 × 28
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
noch 20 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
