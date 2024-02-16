- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 057
盈利交易:
809 (76.53%)
亏损交易:
248 (23.46%)
最好交易:
572.60 USD
最差交易:
-428.70 USD
毛利:
28 719.06 USD (719 691 pips)
毛利亏损:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
最大连续赢利:
35 (1 384.60 USD)
最大连续盈利:
3 240.30 USD (11)
夏普比率:
0.46
交易活动:
34.31%
最大入金加载:
144.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
33.87
长期交易:
819 (77.48%)
短期交易:
238 (22.52%)
利润因子:
5.18
预期回报:
21.93 USD
平均利润:
35.50 USD
平均损失:
-22.35 USD
最大连续失误:
11 (-84.10 USD)
最大连续亏损:
-684.15 USD (3)
每月增长:
17.66%
年度预测:
214.30%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
684.15 USD (3.65%)
相对跌幅:
结余:
10.26% (446.33 USD)
净值:
71.62% (2 263.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|898
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|44
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|499K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-288
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +572.60 USD
最差交易: -429 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 384.60 USD
最大连续亏损: -84.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 20
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
