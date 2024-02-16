信号部分
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0条评论
可靠性
152
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 2 917%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 057
盈利交易:
809 (76.53%)
亏损交易:
248 (23.46%)
最好交易:
572.60 USD
最差交易:
-428.70 USD
毛利:
28 719.06 USD (719 691 pips)
毛利亏损:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
最大连续赢利:
35 (1 384.60 USD)
最大连续盈利:
3 240.30 USD (11)
夏普比率:
0.46
交易活动:
34.31%
最大入金加载:
144.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
33.87
长期交易:
819 (77.48%)
短期交易:
238 (22.52%)
利润因子:
5.18
预期回报:
21.93 USD
平均利润:
35.50 USD
平均损失:
-22.35 USD
最大连续失误:
11 (-84.10 USD)
最大连续亏损:
-684.15 USD (3)
每月增长:
17.66%
年度预测:
214.30%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
684.15 USD (3.65%)
相对跌幅:
结余:
10.26% (446.33 USD)
净值:
71.62% (2 263.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 898
GBPUSD 70
EURUSD 44
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 22K
GBPUSD -53
EURUSD -24
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 499K
GBPUSD -6.5K
EURUSD -288
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +572.60 USD
最差交易: -429 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 384.60 USD
最大连续亏损: -84.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real9
0.00 × 35
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
20 更多...
没有评论
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
2025.12.08 13:26
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
2025.08.21 06:00
2025.08.18 12:57
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载