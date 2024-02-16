시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CCMA
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0 리뷰
안정성
154
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 3 152%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 063
이익 거래:
815 (76.66%)
손실 거래:
248 (23.33%)
최고의 거래:
572.60 USD
최악의 거래:
-428.70 USD
총 수익:
30 397.36 USD (736 469 pips)
총 손실:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
연속 최대 이익:
35 (1 384.60 USD)
연속 최대 이익:
4 918.60 USD (17)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
34.31%
최대 입금량:
144.43%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
36.33
롱(주식매수):
825 (77.61%)
숏(주식차입매도):
238 (22.39%)
수익 요인:
5.48
기대수익:
23.38 USD
평균 이익:
37.30 USD
평균 손실:
-22.35 USD
연속 최대 손실:
11 (-84.10 USD)
연속 최대 손실:
-684.15 USD (3)
월별 성장률:
21.76%
연간 예측:
264.04%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
684.15 USD (3.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.26% (446.33 USD)
자본금별:
71.62% (2 263.95 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 904
GBPUSD 70
EURUSD 44
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 24K
GBPUSD -53
EURUSD -24
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 516K
GBPUSD -6.5K
EURUSD -288
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +572.60 USD
최악의 거래: -429 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 384.60 USD
연속 최대 손실: -84.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AUSForex-Live
0.00 × 28
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live33
0.36 × 25
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
20 더...
리뷰 없음
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
2025.12.09 11:07
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 10:25
2025.10.09 10:25
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
2025.08.28 11:57
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.