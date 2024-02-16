- 자본
- 축소
트레이드:
1 063
이익 거래:
815 (76.66%)
손실 거래:
248 (23.33%)
최고의 거래:
572.60 USD
최악의 거래:
-428.70 USD
총 수익:
30 397.36 USD (736 469 pips)
총 손실:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
연속 최대 이익:
35 (1 384.60 USD)
연속 최대 이익:
4 918.60 USD (17)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
34.31%
최대 입금량:
144.43%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
36.33
롱(주식매수):
825 (77.61%)
숏(주식차입매도):
238 (22.39%)
수익 요인:
5.48
기대수익:
23.38 USD
평균 이익:
37.30 USD
평균 손실:
-22.35 USD
연속 최대 손실:
11 (-84.10 USD)
연속 최대 손실:
-684.15 USD (3)
월별 성장률:
21.76%
연간 예측:
264.04%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
684.15 USD (3.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.26% (446.33 USD)
자본금별:
71.62% (2 263.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|904
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|44
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|516K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-288
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +572.60 USD
최악의 거래: -429 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 384.60 USD
연속 최대 손실: -84.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live33
|0.36 × 25
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3 152%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
154
51%
1 063
76%
34%
5.48
23.38
USD
USD
72%
1:200