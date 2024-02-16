리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AUSForex-Live 0.00 × 28 IFCMarketsLtd-Real 0.00 × 1 Exness-Real27 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 Axi-US05-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 9 Dukascopy-live-1 0.00 × 17 AsiaNuggets-Live 0.00 × 48 LCG-Live2 0.00 × 1 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 Exness-Real17 0.11 × 9 ICMarketsSC-Live03 0.13 × 15 STForex-Live 0.14 × 22 ICMarketsSC-Live04 0.18 × 89 ICMarketsSC-Live33 0.36 × 25 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 Exness-Real 0.47 × 129 Alpari-Pro.ECN 0.63 × 30 20 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오