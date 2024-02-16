- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 057
Прибыльных трейдов:
809 (76.53%)
Убыточных трейдов:
248 (23.46%)
Лучший трейд:
572.60 USD
Худший трейд:
-428.70 USD
Общая прибыль:
28 719.06 USD (719 691 pips)
Общий убыток:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (1 384.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 240.30 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
34.31%
Макс. загрузка депозита:
144.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
33.87
Длинных трейдов:
819 (77.48%)
Коротких трейдов:
238 (22.52%)
Профит фактор:
5.18
Мат. ожидание:
21.93 USD
Средняя прибыль:
35.50 USD
Средний убыток:
-22.35 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-84.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-684.15 USD (3)
Прирост в месяц:
17.66%
Годовой прогноз:
214.30%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
684.15 USD (3.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.26% (446.33 USD)
По эквити:
71.62% (2 263.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|898
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|44
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|499K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-288
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +572.60 USD
Худший трейд: -429 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 384.60 USD
Макс. убыток в серии: -84.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 20
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2 917%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
152
51%
1 057
76%
34%
5.18
21.93
USD
USD
72%
1:200