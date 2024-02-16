СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CCMA
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0 отзывов
Надежность
152 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 2 917%
SalmaMarkets-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 057
Прибыльных трейдов:
809 (76.53%)
Убыточных трейдов:
248 (23.46%)
Лучший трейд:
572.60 USD
Худший трейд:
-428.70 USD
Общая прибыль:
28 719.06 USD (719 691 pips)
Общий убыток:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (1 384.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 240.30 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
34.31%
Макс. загрузка депозита:
144.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
33.87
Длинных трейдов:
819 (77.48%)
Коротких трейдов:
238 (22.52%)
Профит фактор:
5.18
Мат. ожидание:
21.93 USD
Средняя прибыль:
35.50 USD
Средний убыток:
-22.35 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-84.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-684.15 USD (3)
Прирост в месяц:
17.66%
Годовой прогноз:
214.30%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
684.15 USD (3.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.26% (446.33 USD)
По эквити:
71.62% (2 263.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 898
GBPUSD 70
EURUSD 44
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 22K
GBPUSD -53
EURUSD -24
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 499K
GBPUSD -6.5K
EURUSD -288
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +572.60 USD
Худший трейд: -429 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 384.60 USD
Макс. убыток в серии: -84.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real9
0.00 × 35
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
еще 20...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CCMA
30 USD в месяц
2 917%
0
0
USD
22K
USD
152
51%
1 057
76%
34%
5.18
21.93
USD
72%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.