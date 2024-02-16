SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CCMA
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
0 avis
Fiabilité
139 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 2 032%
SalmaMarkets-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 002
Bénéfice trades:
760 (75.84%)
Perte trades:
242 (24.15%)
Meilleure transaction:
307.20 USD
Pire transaction:
-428.70 USD
Bénéfice brut:
21 911.26 USD (615 960 pips)
Perte brute:
-5 050.03 USD (187 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (1 384.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 540.85 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
36.38%
Charge de dépôt maximale:
144.43%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
24.65
Longs trades:
773 (77.15%)
Courts trades:
229 (22.85%)
Facteur de profit:
4.34
Rendement attendu:
16.83 USD
Bénéfice moyen:
28.83 USD
Perte moyenne:
-20.87 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-84.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-684.15 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.49%
Prévision annuelle:
54.44%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
684.15 USD (3.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.26% (446.33 USD)
Par fonds propres:
71.62% (2 263.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 846
GBPUSD 70
EURUSD 41
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
GBPUSD -53
EURUSD 2
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 405K
GBPUSD -6.5K
EURUSD 234
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +307.20 USD
Pire transaction: -429 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 384.60 USD
Perte consécutive maximale: -84.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
Exness-Real9
0.00 × 35
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
8 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.08 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 03:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.16 10:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CCMA
30 USD par mois
2 032%
0
0
USD
15K
USD
139
54%
1 002
75%
36%
4.33
16.83
USD
72%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.