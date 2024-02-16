- 成長
トレード:
1 057
利益トレード:
809 (76.53%)
損失トレード:
248 (23.46%)
ベストトレード:
572.60 USD
最悪のトレード:
-428.70 USD
総利益:
28 719.06 USD (719 691 pips)
総損失:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
最大連続の勝ち:
35 (1 384.60 USD)
最大連続利益:
3 240.30 USD (11)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
34.31%
最大入金額:
144.43%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
33.87
長いトレード:
819 (77.48%)
短いトレード:
238 (22.52%)
プロフィットファクター:
5.18
期待されたペイオフ:
21.93 USD
平均利益:
35.50 USD
平均損失:
-22.35 USD
最大連続の負け:
11 (-84.10 USD)
最大連続損失:
-684.15 USD (3)
月間成長:
17.66%
年間予想:
214.30%
アルゴリズム取引:
51%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
684.15 USD (3.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.26% (446.33 USD)
エクイティによる:
71.62% (2 263.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|898
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|44
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|499K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-288
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
ベストトレード: +572.60 USD
最悪のトレード: -429 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 384.60 USD
最大連続損失: -84.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 20
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
