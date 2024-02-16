シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CCMA
Muhammad Hanapi

CCMA

Muhammad Hanapi
レビュー0件
信頼性
152週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 2 917%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 057
利益トレード:
809 (76.53%)
損失トレード:
248 (23.46%)
ベストトレード:
572.60 USD
最悪のトレード:
-428.70 USD
総利益:
28 719.06 USD (719 691 pips)
総損失:
-5 543.78 USD (197 043 pips)
最大連続の勝ち:
35 (1 384.60 USD)
最大連続利益:
3 240.30 USD (11)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
34.31%
最大入金額:
144.43%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
33.87
長いトレード:
819 (77.48%)
短いトレード:
238 (22.52%)
プロフィットファクター:
5.18
期待されたペイオフ:
21.93 USD
平均利益:
35.50 USD
平均損失:
-22.35 USD
最大連続の負け:
11 (-84.10 USD)
最大連続損失:
-684.15 USD (3)
月間成長:
17.66%
年間予想:
214.30%
アルゴリズム取引:
51%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
684.15 USD (3.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.26% (446.33 USD)
エクイティによる:
71.62% (2 263.95 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 898
GBPUSD 70
EURUSD 44
USDJPY 29
EURJPY 8
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 22K
GBPUSD -53
EURUSD -24
USDJPY 810
EURJPY 20
GBPJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 499K
GBPUSD -6.5K
EURUSD -288
USDJPY 27K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 1.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +572.60 USD
最悪のトレード: -429 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 384.60 USD
最大連続損失: -84.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AUSForex-Live
0.00 × 28
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real9
0.00 × 35
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 15
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 30
20 より多く...
レビューなし
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
