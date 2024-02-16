- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 002
Profit Trade:
760 (75.84%)
Loss Trade:
242 (24.15%)
Best Trade:
307.20 USD
Worst Trade:
-428.70 USD
Profitto lordo:
21 911.26 USD (615 960 pips)
Perdita lorda:
-5 050.03 USD (187 170 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (1 384.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 540.85 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
36.38%
Massimo carico di deposito:
144.43%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
24.65
Long Trade:
773 (77.15%)
Short Trade:
229 (22.85%)
Fattore di profitto:
4.34
Profitto previsto:
16.83 USD
Profitto medio:
28.83 USD
Perdita media:
-20.87 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-84.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-684.15 USD (3)
Crescita mensile:
4.72%
Previsione annuale:
54.44%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
684.15 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.26% (446.33 USD)
Per equità:
71.62% (2 263.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|846
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|USDJPY
|29
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16K
|GBPUSD
|-53
|EURUSD
|2
|USDJPY
|810
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|405K
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|234
|USDJPY
|27K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +307.20 USD
Worst Trade: -429 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 384.60 USD
Massima perdita consecutiva: -84.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 15
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 30
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
8 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2 032%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
139
54%
1 002
75%
36%
4.33
16.83
USD
USD
72%
1:200