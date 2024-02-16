SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pullenback Stability Growth
Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 inceleme
Güvenilirlik
156 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 174%
Exness-Real18
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 568
Kârla kapanan işlemler:
1 177 (75.06%)
Zararla kapanan işlemler:
391 (24.94%)
En iyi işlem:
159.51 USD
En kötü işlem:
-55.41 USD
Brüt kâr:
2 093.69 USD (177 597 pips)
Brüt zarar:
-1 263.76 USD (134 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (38.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
193.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
70.90%
Maks. mevduat yükü:
19.54%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.45
Alış işlemleri:
757 (48.28%)
Satış işlemleri:
811 (51.72%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.78 USD
Ortalama zarar:
-3.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-186.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-186.42 USD (6)
Aylık büyüme:
1.26%
Yıllık tahmin:
15.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.65 USD
Maksimum:
186.42 USD (15.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.20% (186.42 USD)
Varlığa göre:
57.06% (656.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 667
NZDCAD 646
AUDNZD 255
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 372
NZDCAD 349
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 20K
NZDCAD 26K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.51 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +38.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

İnceleme yok
2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.29 18:34
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.27 17:19
No swaps are charged on the signal account
2024.06.04 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 11:47
No swaps are charged on the signal account
2024.04.22 03:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.16 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pullenback Stability Growth
Ayda 30 USD
174%
0
0
USD
1.3K
USD
156
100%
1 568
75%
71%
1.65
0.53
USD
57%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.