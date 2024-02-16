SeñalesSecciones
Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

0 comentarios
Fiabilidad
168 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 187%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 669
Transacciones Rentables:
1 262 (75.61%)
Transacciones Irrentables:
407 (24.39%)
Mejor transacción:
159.51 USD
Peor transacción:
-55.41 USD
Beneficio Bruto:
2 182.65 USD (189 440 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 291.59 USD (138 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (38.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
193.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
70.90%
Carga máxima del depósito:
19.54%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.78
Transacciones Largas:
812 (48.65%)
Transacciones Cortas:
857 (51.35%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
0.53 USD
Beneficio medio:
1.73 USD
Pérdidas medias:
-3.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-186.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-186.42 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.28%
Pronóstico anual:
16.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.65 USD
Máxima:
186.42 USD (15.37%)
Reducción relativa:
De balance:
16.20% (186.42 USD)
De fondos:
57.06% (656.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 721
NZDCAD 693
AUDNZD 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 405
NZDCAD 377
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 29K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +159.51 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +38.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -186.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.29 18:34
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.27 17:19
No swaps are charged on the signal account
2024.06.04 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
