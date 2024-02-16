- Crescita
Trade:
1 568
Profit Trade:
1 177 (75.06%)
Loss Trade:
391 (24.94%)
Best Trade:
159.51 USD
Worst Trade:
-55.41 USD
Profitto lordo:
2 093.69 USD (177 597 pips)
Perdita lorda:
-1 263.76 USD (134 695 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (38.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
70.90%
Massimo carico di deposito:
19.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.45
Long Trade:
757 (48.28%)
Short Trade:
811 (51.72%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-3.23 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-186.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.42 USD (6)
Crescita mensile:
1.23%
Previsione annuale:
15.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.65 USD
Massimale:
186.42 USD (15.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.20% (186.42 USD)
Per equità:
57.06% (656.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|667
|NZDCAD
|646
|AUDNZD
|255
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|372
|NZDCAD
|349
|AUDNZD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDCAD
|26K
|AUDNZD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +159.51 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +38.42 USD
Massima perdita consecutiva: -186.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.
Hold position 1 day or more.
For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.
recommendation 1000$ every 0.01 lot.
Use your own risk.
Non ci sono recensioni
