Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 recensioni
Affidabilità
156 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 174%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 568
Profit Trade:
1 177 (75.06%)
Loss Trade:
391 (24.94%)
Best Trade:
159.51 USD
Worst Trade:
-55.41 USD
Profitto lordo:
2 093.69 USD (177 597 pips)
Perdita lorda:
-1 263.76 USD (134 695 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (38.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
70.90%
Massimo carico di deposito:
19.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.45
Long Trade:
757 (48.28%)
Short Trade:
811 (51.72%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-3.23 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-186.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.42 USD (6)
Crescita mensile:
1.23%
Previsione annuale:
15.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.65 USD
Massimale:
186.42 USD (15.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.20% (186.42 USD)
Per equità:
57.06% (656.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 667
NZDCAD 646
AUDNZD 255
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 372
NZDCAD 349
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 20K
NZDCAD 26K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.51 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +38.42 USD
Massima perdita consecutiva: -186.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.29 18:34
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.27 17:19
No swaps are charged on the signal account
2024.06.04 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 11:47
No swaps are charged on the signal account
2024.04.22 03:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.16 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
