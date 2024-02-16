СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pullenback Stability Growth
Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 отзывов
Надежность
168 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 187%
Exness-Real18
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 669
Прибыльных трейдов:
1 262 (75.61%)
Убыточных трейдов:
407 (24.39%)
Лучший трейд:
159.51 USD
Худший трейд:
-55.41 USD
Общая прибыль:
2 182.65 USD (189 440 pips)
Общий убыток:
-1 291.59 USD (138 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (38.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
193.59 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
70.90%
Макс. загрузка депозита:
19.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.78
Длинных трейдов:
812 (48.65%)
Коротких трейдов:
857 (51.35%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-3.17 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-186.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.42 USD (6)
Прирост в месяц:
1.33%
Годовой прогноз:
16.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.65 USD
Максимальная:
186.42 USD (15.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.20% (186.42 USD)
По эквити:
57.06% (656.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 721
NZDCAD 693
AUDNZD 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 405
NZDCAD 377
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 29K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +159.51 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +38.42 USD
Макс. убыток в серии: -186.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

Нет отзывов
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.29 18:34
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.27 17:19
No swaps are charged on the signal account
2024.06.04 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pullenback Stability Growth
30 USD в месяц
187%
0
0
USD
1.3K
USD
168
100%
1 669
75%
71%
1.68
0.53
USD
57%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.