Всего трейдов:
1 669
Прибыльных трейдов:
1 262 (75.61%)
Убыточных трейдов:
407 (24.39%)
Лучший трейд:
159.51 USD
Худший трейд:
-55.41 USD
Общая прибыль:
2 182.65 USD (189 440 pips)
Общий убыток:
-1 291.59 USD (138 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (38.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
193.59 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
70.90%
Макс. загрузка депозита:
19.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.78
Длинных трейдов:
812 (48.65%)
Коротких трейдов:
857 (51.35%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-3.17 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-186.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.42 USD (6)
Прирост в месяц:
1.33%
Годовой прогноз:
16.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.65 USD
Максимальная:
186.42 USD (15.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.20% (186.42 USD)
По эквити:
57.06% (656.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|721
|NZDCAD
|693
|AUDNZD
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|405
|NZDCAD
|377
|AUDNZD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +159.51 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +38.42 USD
Макс. убыток в серии: -186.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.
Hold position 1 day or more.
For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.
recommendation 1000$ every 0.01 lot.
Use your own risk.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
187%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
168
100%
1 669
75%
71%
1.68
0.53
USD
USD
57%
1:500