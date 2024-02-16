SignaleKategorien
Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
169 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 188%
Exness-Real18
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 673
Gewinntrades:
1 264 (75.55%)
Verlusttrades:
409 (24.45%)
Bester Trade:
159.51 USD
Schlechtester Trade:
-55.41 USD
Bruttoprofit:
2 186.07 USD (189 931 pips)
Bruttoverlust:
-1 293.53 USD (138 635 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (38.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
193.59 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
70.90%
Max deposit load:
19.54%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.79
Long-Positionen:
812 (48.54%)
Short-Positionen:
861 (51.46%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-186.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-186.42 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.34%
Jahresprognose:
16.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.65 USD
Maximaler:
186.42 USD (15.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.20% (186.42 USD)
Kapital:
57.06% (656.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 723
NZDCAD 695
AUDNZD 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 406
NZDCAD 378
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 29K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +159.51 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

Keine Bewertungen
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.29 18:34
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.27 17:19
No swaps are charged on the signal account
2024.06.04 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pullenback Stability Growth
30 USD pro Monat
188%
0
0
USD
1.3K
USD
169
100%
1 673
75%
71%
1.69
0.53
USD
57%
1:500
