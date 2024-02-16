- 자본
- 축소
트레이드:
1 673
이익 거래:
1 264 (75.55%)
손실 거래:
409 (24.45%)
최고의 거래:
159.51 USD
최악의 거래:
-55.41 USD
총 수익:
2 186.07 USD (189 931 pips)
총 손실:
-1 293.53 USD (138 635 pips)
연속 최대 이익:
41 (38.42 USD)
연속 최대 이익:
193.59 USD (10)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
69.84%
최대 입금량:
19.54%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.79
롱(주식매수):
812 (48.54%)
숏(주식차입매도):
861 (51.46%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
1.73 USD
평균 손실:
-3.16 USD
연속 최대 손실:
6 (-186.42 USD)
연속 최대 손실:
-186.42 USD (6)
월별 성장률:
1.13%
연간 예측:
16.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.65 USD
최대한의:
186.42 USD (15.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.20% (186.42 USD)
자본금별:
57.06% (656.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|723
|NZDCAD
|695
|AUDNZD
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|406
|NZDCAD
|378
|AUDNZD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Run since 2022 Special on pullback.
Hold position 1 day or more.
For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.
recommendation 1000$ every 0.01 lot.
Use your own risk.
리뷰 없음
